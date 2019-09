José José muere en un hospital de Miami tras una larga batalla con el cáncer Fue su interpretación de la canción «El Triste», de Roberto Cantoral, en el II Festival de la OTI en 1970 lo que propulsó su carrera hasta convertirse en un referente de la canción romántica

EFE Actualizado: 28/09/2019 23:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cantante mexicano José José murió este sábado a los 71 años de edad en un hospital de Homestead, al sur de Miami, tras una batalla contra el cáncer de páncreas por el que fue operado en 2017, según ha confirmado su familia y allegados en Miami.

La noticia dada desde México por sus representantes fue confirmada en Miami por la periodista Ana María Canseco, allegada a la familia, quien señaló que la muerte se produjo por complicaciones producidas por el cáncer que padecía.

«El intérprete estaba siendo atendido desde hace varios meses en dicho hospital, cercano al hogar de su hija Sarita, quien se lo trajo de México para que fuera atendido en Miami», señaló la periodista, sin precisar en qué hospital murió. Agregó que el cantante «perdió la voz hace algunos años debido a que contrajo la bacteria Lyme que ocasionó una parálisis casi total del lado izquierdo y que afectó su voz».

En marzo de 2017 José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, reveló a través de un vídeo publicado en sus redes sociales que padece cáncer de páncreas, enfermedad que lo obligó a seguir su tratamiento desde febrero de 2018 en un hospital de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami.

«Estoy aquí en el Hospital Coral Gables para continuar mi tratamiento. Pido privacidad en estos momentos para mí y mi familia. Gracias a mis fans por sus pensamientos y oraciones», señaló el cantante en una declaración transmitida por la oficina de Relaciones Públicas del hospital. Meses después, el 17 de octubre de ese año, reapareció a través de un mensaje de voz en Twitter en el que aseguró que su salud va mejorando y desmintió las versiones de que su hija Sarita lo tenía secuestrado.

«Buenas tardes, les habla José José para saludarles y decirles que me encuentro muy bien gracias a Dios, con los cuidados de mi hija Sarita, aquí en nuestra casa», señaló en aquel entonces. Los rumores de que su hija le tenía en su casa en Miami contra su voluntad fueron alimentados por familiares del «Príncipe de la canción», quienes aseguraban que no se les permitía ver al cantante.

«He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, y eso no es cierto, amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor», agregó.

José José nació en Ciudad de México en 1948 en el seno de una familia de músicos. Comenzó su carrera en la adolescencia tocando la guitarra y más adelante se unió a un trío de jazz y bossanova en el que se encargaba de cantar y tocar el bajo y contrabajo.

Pero fue su interpretación de la canción «El Triste», de Roberto Cantoral, en el II Festival de la OTI en 1970 lo que propulsó su carrera hasta convertirse en un referente de la canción romántica.