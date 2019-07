Bon Jovi: una leyenda bajo sospecha El veterano cantante de Nueva Jersey, que llega este domingo 7 de julio al Wanda Metropolitano de Madrid, podría estar usando voces pregrabadas en su actual gira

Los pregrabados y los playbacks son casi un tabú en el mundillo de los conciertos en estadios. Pero ahora que todo el mundo lleva una cámara de alta tecnología encima, a veces ese oscuro secreto queda destapado con el mayor de los ridículos para su protagonista. Eso es lo que le ha ocurrido al ya no tan eternamente joven Bon Jovi, tras correr como la pólvora varios vídeos grabados durante los primeros conciertos de su actual gira europea, que llega este domingo 7 de julio al Wanda Metropolitano de Madrid. En uno de ellos, perteneciente a su actuación en Moscú el 31 de mayo, el asunto cantó por completo en el momento del icónico grito que precede al solo de guitarra de «Livin' on a prayer»: Bon Jovi se retiró del micrófono antes de tiempo, mientas «su voz» seguía sonando. Después volvió a ocurrirle lo mismo en Estocolmo, el 5 de junio.

Mutis por el foro

A Bon Jovi ya le llovieron críticas por este tema en su gira «This House Is Not For Sale» de 2017, cuando la sospecha del playback surgió en varias actuaciones de su gira por Estados Unidos. Y ni en aquella ni en esta ocasión ha dicho nada al respecto, ni en entrevistas ni en redes sociales. La cuestión es que muchos artistas de estadio, bastantes más de los que creemos, utilizan los pregrabados en mayor o menor medida. Pero hay que saber disimularlo.

El veterano cantante de Nueva Jersey, que llega a España tras pasar por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, tomará el relevo a Bruno Mars, Iron Maiden, Ed Sheeran, Alejandro Sanz y Manuel Carrasco en el escenario del Wanda, que se está consolidando a gran velocidad como el nuevo gran recinto para recibir a estrellas internacionales en nuestro país. Con una formación integrada por los miembros originales David Bryan y Tico Torres, además Hugh McDonald, Everett Bradley, Phil X y John Shanks, presentará el disco «This House Is Not For Sale» sin que falten clásicos como «You Give Love A Bad Name», «It's My Life», «Wanted Dead Or Alive», «Bad Medicine», «Keep the Faith», «Always», «Have A Nice Day» y, cómo no, el «Livin' On A Prayer» de la discordia.

Los que seguro no usarán pregrabados serán sus teloneros, los navarros Marea, una banda de rock a la vieja escuela que probablemente nunca se habían imaginado que acabarían teloneando a un dinosaurio que ha vendido más de 130 millones de discos a lo largo de toda su carrera.

Un montón de «guaperas»

Estos nuevos héroes del rock urbano acaban de congregar en La Caja Mágica a 30.000 fans dentro de su gira «El Azogue», así que será la segunda vez en apenas dos semanas que toquen para una inmensa multitud en la capital. «Pues resulta que nos ha llamado el Bon Jovi, sí, el rubiales de New Jersey, para ver si nos apetece tocarnos unas canciones antes de su actuación este domingo en el Wanda Metropolitano», bromea el quinteto liderado por Kutxi Romero en su perfil de Facebook. «Así que, después de pensarlo, y aprovechando que justo ese día estamos por la capital, le hemos dicho que sí, Jon, que tocamos un ratillo, pero solo un poco, que tenemos que irnos para los Sanfermines. Si teníais pensado ir a ver al rubio, estaremos en el mismo escenario una hora y media antes de que empiece Bon Jovi. Vaya montón de guaperas que nos vamos a juntar en el tablao».

Fecha Madrid. Estadio Wanda Metropolitano. 20.00. Domingo 7