Juanes arremete contra Vox por utilizar su canción «A Dios le pido» y versionarla como «A Vox le pido» El partido que lidera Santiago Abascal quiere utilizar la nueva versión del éxito del colombiano en todos sus actos

ABC @abc_cultura Actualizado: 30/03/2019 16:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción 'A Dios le Pido', con el fin de hacer campaña política». Este ha sido el primero de los tuits que el cantante Juanes ha publicado en Twitter y en todas sus redes sociales este sábado para denunciar la manipulación de uno de sus grandes éxitos. Quien está detrás de esta práctica ilegal es Vox.

El partido que lidera Santiago Abascal quiere utilizar la nueva versión del éxito del colombiano en todos sus actos. Ha sido una joven quien, por iniciativa propia, ha «versionado» el tema de Juanes y se lo ha enviado a al partido. «Nos ha llegado esta canción y queremos usarla en nuestros actos», indican desde Vox, que pide a sus votantes: «Ayúdanos a encontrar a la chica que pone la voz. Si la conoces dile que contacte con nosotros».

Una enorme tristeza e indignación llenan mi corazón en estos momentos. Hace unas horas he visto y escuchado como alguien afín a un partido político en España ha manipulado mi canción "A Dios le Pido", con el fin de hacer campaña política. — JUANES (@juanes) 30 de marzo de 2019

El videoclip comienza diciendo «Que mis hijos se despierten con un gobierno muy decente, yo a Vox le pido», con una imagen de los líderes del nuevo partido que ha irrumpido con fuerza en el escenario político. Y continúa con imágenes de los toros: «Que mi arte no se muera censurado por la izquierda, a Vox le pido».

El tema sigue con imágenes de Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero: «Que derrotes al marxismo y nunca más regrese el mal a mi tierra, a Vox le pido». Y continúa: «Por librarnos de la arpía y el malvado Sanchijuelo, yo... a Vox le pido», con imágenes de Jordi Évole, Arnaldo Otegui y Pedro Sánchez, a quien califican de «Sanchijuelo».

La canción también arremete contra el independentismo y la corrupción política y por ello pide, una vez más que «el gobierno sea de Vox».

Ante esta situación, Juanes no ha dudado en mandar un claro mensaje: «Pido a todas las personas involucradas dejen de difundir el video y respeten la creación artística original, que como saben esta protegida por las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial». Y añade: «Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respete la integridad de mi canción».

Me reservo ejercer todos los derechos que las leyes me otorgan para que se respete la integridad de mi canción. — JUANES (@juanes) 30 de marzo de 2019

El colombiado posee todos los derechos sobre su canción «A Dios le pido», que lanzó en el año 2002 y formó parte del álbum «Un día normal». Además, el tema fue premiado con un Grammy Latino por Mejor Canción de Rock.

No es la primera vez que Vox se salta los derechos de autor. El pasado mes de octubre, el partido de Santiago Abascal usó sin permiso de Coque Malla la canción « No puedo vivir sin ti» en un mitin de Vistalegre (Madrid).