«Lamari» de Chambao: «No me considero feminista» La que fuera integrante y voz de Chambao compartirá el escenario con Aitana y Ana Guerra de OT en el «Homenaje a las Mujeres de Starlite»

Sole Giménez, Lorena Gómez, Marilia (ex de Ella Baila Sola), Aitana y Ana Guerra de Operación Triunfo, Rosa López, Vicky Larraz de Olé, Olé y «Lamari» se encontrarán esta noche en Marbella para colaborar en un fin común: ayudar a otras mujeres a conseguir un empleo.

Los beneficios de este concierto serán destinados, a través de la Fundación Starlite, a la Fundación Quiero Trabajo, una iniciativa que «Lamari» no conocía, pero que considera «muy positiva para ayudar a las mujeres sin recursos o que están atravesando una mala situación, a veces de maltrato». «Yo no me considero feminista, porque ahora hay un feminismo que parece que consiste en estar en contra del hombre, pero abogo por que todas las personas tengan oportunidades para dejar atrás los problemas, sin diferenciar por sexo, raza o lo que sea», afirma.

Además de compartir escenario con todas sus compañeras en el momento más álgido del espectáculo («no puedo desvelar cómo será, se estropearía la sorpresa»), la cantante de Chambao hará un repaso de los hits más recordados del grupo que inventó el flamenco-chill, y al que puso punto final con un gran concierto en el Wizink Center de Madrid el pasado mes de diciembre (editado en CD+DVD). «Las giras con Chambao ya se terminaron, pero no pude despedirme de Málaga con un concierto grande como ella se merece, así que voy a aprovechar esta oportunidad para quitarme esa espinita», asegura «Lamari», que anoche dio otro recital en Fuengirola como telonera de Ricky Martin.

Sin prisa

La artista malagueña se ha alejado del foco mediático en los últimos meses, pero tiene claro que su carrera musical continuará «sin prisas» bajo el nombre de «Lamari». «Yo siempre estoy diciendo que tendré el primer disco de esta nueva etapa en 2019, pero no me corre "bulla", así que saldrá cuando tenga que salir. Ahora mismo no estoy en ello, ya me pondré después del verano», confiesa.

Lo que sí está haciendo este mes de agosto es recuperar viejas tradiciones para las que ya no tuvo más tiempo cuando Chambao pegó el pelotazo. «Me estoy uniendo a diferentes músicos amigos, como Javier Medina, para dar pequeños conciertos en chiringuitos de Andalucía, sobre todo en la zona de Cádiz, por pura diversión», explica. Así que, si de repente escucha su voz mientras se come un espeto en la playa de Bolonia o de Zahara de los Atunes, no lo dude. Es ella.