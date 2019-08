Lana del Rey lanza «Norman Fucking Rockwell», su nuevo álbum Este sexto disco llega tras las filtraciones que un fan hizo en la red el pasado 17 de agosto

Abraham Andreu Gómez @abc_cultura Actualizado: 30/08/2019 00:59h

Los fans de Lana del Rey (Nueva York, 1985) ya pudieron escuchar su nuevo álbum el pasado 17 de agosto, ya que un seguidor lo filtró ilegalmente a diferentes foros en las redes. Pero ahora por fin llega la fecha esperada para todos los fieles a la artista neoyorquina. Hoy lanza su sexto álbum, «Norman Fucking Rockwell» y promete romper de nuevo con cualquier género establecido, como ya hizo en los anteriores.

Hace tan solo una semana, Del Rey publicaba en Youtube un doble videoclip de dos adelantos de este nuevo disco, para poner los dientes largos a todos sus fans. Estos temas fueron «Fuck It I Love You» y «The Greatest». En ambos, el mar tiene una presencia especial.

En este álbum, anunciado en enero de 2018 al medio digital «Pithcfork», participan como productores Jack Antonoff –el mismo de Taylor Swift–, Rick Nowels, Zach Dawes y Laura Sisk. Pero el nombre del álbum no se supo hasta septiembre de ese mismo año, cuando la artista lo confesó a la publicación « Beats Electronics».

Algunos de los temas de este nuevo álbum han ido paulatinamente. El primero, «Mariners Apartment Complex», se lanzó el 12 de septiembre de 2018; los demás temas que vieron la luz vieron su publicación entre el año pasado y este. Estos son «Venice Bitch» (18 de septiembre de 2018), «hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it» (9 de enero de 2019) y «Doin' Time» (2019). La artista, además, ya publicó en sus redes sociales un fragmento de «Happiness is a Butterfly».

A estos sencillos se suman «Love Song», «Cinnamon Girl», «How to Disappear», «California», «The Next Best American Record», «The Greatest» y «Bartender». De este álbum, se espera que sea uno de los más escuchados del otoño, con la característica mezcla de géneros musicales que ha ido absorviendo Del Rey que, en pasados discos, tuvo colaboraciones estelares de artistas como The Weeknd, Asap Rocky, Sean Lennon y Stevie Nicks, entre otros.

De momento, la artista ya acumula, junto a este, otros cinco álbumes que le han otorgado fama a nivel mundial: «Lana Del Ray» (2010); «Born to Die» (2012); «Ultraviolence» (2014); «Honeymoon» (2015), y «Lust for Life» (2017). Además, el EP «Paradise» le valió en 2014 una nominación a los premios Grammy en la categoría de mejor álbum pop vocal.