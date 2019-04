El Liceu homenajeará a Montserrat Caballé el día de su aniversario El próximo viernes 12 de abril a las 20h tendrá lugar el concierto «La sonrisa de Montserrat Caballé», un homenaje a la soprano barcelonesa

El próximo viernes 12 de abril a las 20h tendrá lugar el concierto «La sonrisa de Montserrat Caballé», un homenaje a la soprano barcelonesa que contará en el día de su nacimiento con algunas de las voces más destacadas de la historia de la lírica y viejos amigos que no han querido faltar a la cita. Nombres tan relevantes como Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Al Bano, Paata Burchuladze, Begoña Alberdi, María Gallego o Josep Bros, entre otros, cantarán en una velada de cerca de dos horas de duración que será dirigida por Lluís Pasqual y que contará con la batuta de Guillermo García Calvo. Otras primeras figuras del mundo de la ópera que no pueden trasladarse en aquellas fechas también estarán presentes en forma de testimonio audiovisual, como Plácido Domingo, Zubin Mehta, Roberto Alagna o Juan Diego Flórez entre muchos otros.

La misma noche, el Salón de los Espejos del Liceu acogerá el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad que el Ayuntamiento de Barcelona entrega de forma póstuma en recuerdo de la soprano catalana.

«La sonrisa de Montserrat Caballé» busca mostrar el lado más humano y personal de la diva de la ópera, acercando su figura y su entorno a sus admiradores. La velada, que combinará los videotestimonios con las actuaciones en directo, comenzará con uno de sus compañeros de escenario más queridos, el tenor Josep Carreras, que interpretará Dicintencello Vuie del compositor italiano Rodolfo Falvo. Dos figuras claves de la lírica y buenos amigos de la soprano cogerán el relevo, el tenor Jaume Aragall, con Non ti scordar di me de Ernesto de Curtis, y el barítono Joan Pons con el aria «Nulla! Silenzio!» de la ópera Il tabarro de Puccini. Otras voces destacadas y cercanas al entorno de Montserrat Caballé como la soprano Begoña Alberdi y el tenor Carlos Cosías interpretarán el dúo de La traviata de Verdi «Un dì felice, eterea» mientras que Anthony Harutian, jovencísimo cantante de 19 años y último discípulo de Caballé, cantará el aria de Rinaldo de Händel «Lascia ch’io pianga». El bajo Paata Burchuladze, interpretará el aria de Attila de Verdi «Mentre gonfiarsi l’anima», seguido por el reconocido cantante italiano Al Bano, que acompañado del director Alterisio Paoletti cantará Mattino de Leoncavallo. La soprano María Gallego y el tenor Josep Bros dedicarán a Montserrat el dúo de Faust de Gounod «Il se fait tard, adieu», mientras que uno de sus discípulos, el tenor Jordi Galán, cantará el aria «Je crois entendre encore» de Les pêcheurs de perles de Bizet. Los jóvenes Agostina Smimmero y Pene Pati, ganadores del primer premio del Concurso Internacional de Canto Montserrat Caballé, cerrarán las actuaciones de la noche con las arias «Voce di donna» de La Gioconda de Ponchielli y «Ah! Lève-toi, soleil» de Roméo et Juliette de Gounod respectivamente.

El homenaje será conducido y presentado por Lluís Pasqual, que ha contado con la asistencia en la dirección de Leo Castaldi, Albert Faura en la iluminación y Boulangerie Films en la videocreación. Unos contenidos que permitirán contar también con los testimonios de primeras figuras del mundo de la lírica como Plácido Domingo, Zubin Mehta, Roberto Alagna, Juan Diego Flórez, Richard Bonynge, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez, Giancarlo del Monaco, James Conlon, Valery Gergiev, Pretty Yende, Nadine Sierra o Levy Sekgapane.

Los principales teatros de ópera del mundo que tuvieron el placer de tenerla sobre su escenario también han querido colaborar de distintas maneras en esta iniciativa. Una larga lista encabezada por la Royal Opera House – Covent Garden, el Teatro alla Scala de Milán, la Opera de París, la Wiener Staatsoper, el Metropolitan Opera House de Nueva York o el Teatro Real de Madrid entre muchos otros.