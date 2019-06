Lila Downs, el torbellino azteca que quiere trabajar con Rosalía La artista mexicana viene a España a presentar su nuevo disco, «Al chile»

Lila Downs es un torbellino, una bendita fuerza de la naturaleza. Su figura, sus canciones, su discurso desprenden luminosidad y energía positiva. En medio de una gira por varias ciudades españolas para presentar su nuevo disco, «Al chile», la artista de madre mexicana y padre estadounidense se muestra locuaz al otro lado del teléfono, y feliz de estar de nuevo en España: «Siempre me gusta venir a este país. Me siento muy querida y creo, más allá de la obvia circunstancia del idioma, que mi música y mi propuesta artística son muy bien entendidas».

Sorprendida por el revuelo que provocó la reciente carta del presidente mexicano López Obrador en la que instaba a España a pedir perdón por los agravios de la conquista de América, Downs señala que no se trata de una cuestión nueva: «no fue el primero en decir algo así, ¿verdad? No digo si hay que pedir perdón o no, pero es algo que sin duda merece una reflexión, y que debe ser tratado de forma diplomática».

Habituada a abordar en sus letras cuestiones como la defensa de las minorías, el drama de la emigración y otros asuntos de relevancia social, la artista no ve contradicción alguna entre una visión positiva de la vida y hacer una música esencialmente colorista y optimista con el hecho de abordar determinadas cuestiones en las letras o apoyar ciertas causas: «no solo no es contradictorio, sino que creo que es una responsabilidad que tenemos los artistas, una responsabilidad que es mayor cuanto mayor es también nuestro éxito. Por mi condición de mujer y por la de perteneciente a una minoría étnica, he sufrido desde pequeña una doble discriminación y he visto en primera persona lo que eso supone. Si ahora dispongo de una voz para denunciarlo creo que tengo que ser fiel a mis orígenes y aprovechar mi situación de privilegio».

Grabado en Ciudad de México, Oaxaca de Juárez, Juchitán y Nueva York, el nuevo álbum «es una celebración y una reivindicación de la vida rural; antes se pensaba que lo rural era antiguo, pero creo que tenemos que cambiar nuestra mirada a ese respecto. Lo rural puede ser moderno y valioso. Creo que debemos aprovechar lo bueno de lo urbano, pero también toda la riqueza de lo rural, que es muchísima».

Acostumbrada a colaborar con infinidad de músicos procedentes de las más variadas latitudes musicales y geográficas, Downs agradece especialmente sus acercamientos al mundo flamenco: «admiro muchísimo esa música tan intensa y profunda. Siempre recuerdo con cariño las colaboraciones que hice con Diego El Cigala o con Niña Pastori. También fantasea con hipotéticas colaboraciones para el futuro: «Me encanta esa chica que tenéis ahora…, que mezcla hip hop y flamenco… ¿Rosario? No, no… ¡ Rosalía! Me encantaría trabajar con ella, sería genial».