Lista ROCKFM 500, del 440 al 345 La lista de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, actualizada a las 9 de la mañana del sábado

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 28/09/2019 09:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya estamos en la segunda jornada de la maratón radiofónica que desvelará las 500 canciones favoritas del rock de todos los tiempos, la lista ROCKFM 500. Y a las nueve de la mañana las votaciones han llegado hasta el puesto 345.

345 THE YARDBIRDS - HEART FULL OF SOUL

346 T.REX - 20TH CENTURY BOY

347 NIRVANA - LITHIUM

348 FLEETWOOD MAC - DON´T STOP

349 SPIN DOCTORS - TWO PRINCESS

350 TOM PETTY - AMERICAN GIRL

351 THE JAM - TOWN CALLED MALICE

352 COUNTING CROWES - MR.JONES

353 VAN HALEN - AINT TALKIN BOUT LOVE

354 OASIS - ROLL WITH IT

355 OZZY OSBOURNE - CRAZY TRAIN

356 RAMONES - DO YOU WANNA DANCE

357 QUEEN - TIE YOUR MOTHER DOWN

358 SUPERTRAMP - BREAKFAST IN AMERICA

359 RED HOT CHILI PEPPERS - SCAR TISSUE

360 PINK FLOYD - SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND

361 CHICAGO - 25 OR 6 TO 4

362 LOS SUAVES - DOLORES SE LLAMABA LOLA

363 R.E.M - IMITATION OF LIFE

364 BLUR - SONG 2

365 THE BOX TOPS THE LETTER

366 BON JOVI - ALWAYS

367 THE WHITE STRIPES - SEVEN NATION ARMY

368 THE SWEET - BALLROOM BLITZ

369 SPENCER DAVIS GROUP - GIMME SOME LOVING

370 BLACK SABBATH - HEAVEN & HELL

371 CHUCK BERRY - YOU NEVER CAN TELL

372 THE CURE - LULLABY

373 JOE COCKER - SUMMER IN THE CITY

374 U2 - NEW YEARS DAY

375 THE STRANGLERS - GOLDEN BROWN

376 AC/DC - T.N.T

377 YES - OWNER OF A LONELY HEART

378 PLATERO Y TU - JULIETTE

379 RUSH - TOM SAWYER

380 SMASHING PUMPKINS - 1979

381 SUPERGRASS - ALLRIGHT

382 THE SMITHS - THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT

383BARÓN ROJO - RESISTIRÉ

384DIRE STRAITS - BROTHERS IN ARMS

385 THE STOOGES - I WANNA BE YOUR DOG

386 MUSE - TIME IS RUNNING OUT

387 BILLY IDOL - MONY MONY

388 LEÑO - EL TREN

389 BOB DYLAN - HIGHWAY 61 REVISITED

390 BON JOVI - BORN TO BE MY BABY

391 BLONDIE - CALL ME

392 CRANBERRIES - ZOMBIE

393 LED ZEPPELIN - WHEN THE LEVEE BREAKS

394 MICK JAGGER - GOD GAVE ME EVERYTHING

395 LINKIN PARK - NUMB

396 DOVER - DEVIL CAME TO ME

397 JOEY RAMONE - WHAT A WONDERFUL WORLD

398 RAINBOW - SINCE YOU´VE BEEN GONE

399 TOTO - AFRICA

400 THE KINKS - YOU REALLY GOT ME

401 STEVE MILLER BAND - FLY LIKE AN EAGLE

402 IRON MAIDEN - 2 MINUTES TO MIDNIGHT

403 JETHRO TULL - THICK AS A BRICK (EXTRACT)

404 QUEEN - BICYCLE RACE

405 BILL HALLEY & HIS COMETS - ROCK AROUND THE CLOCK

406 THE CURE - FRIDAY I´M IN LOVE

407 KANSAS - CARRY ON MY WAYWARD SON

408 SKID ROW - 18 AND LIFE

409 PETER FRAMPTON - BABY, I LOVE YOUR WAY (LIVE)

410 CHEAP TRICK - SURRENDER

411 LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS - ROMPEOLAS

412 BLACK CROWES - HARD TO HANDLE

413 GARY MOORE - PARISIENNE WALKWAYS

414 MOUNTAIN - MISSISSIPPI QUEEN

415 ROD STEWART - TONIGHT´S THE NIGHT

416 MR.BIG - WILD WORLD

417 DOVER - SERENADE

418 SIMON & GARFUNKEL - THE BOXER

419 KISS - DETROIT ROCK CITY

420 ELTON JOHN - TINY DANCER

421 FREE - WISHING WELL

422 GREEN DAY - BOULEVARD OF BROKEN DREAMS

423 SANTANA - SOUL SACRIFICE

424 SOUNDGARDEN - SPOONMAN

425 THE DOORS - PEOPLE ARE STRANGE

426 R.E.M. - MAN ON THE MOON

427 LOQUILLO - FEO FUERTE Y FORMAL

428 CANNED HEAT - ON THE ROAD AGAIN

429 ROY ORBISON - I DROVE ALL NIGHT

430 BRUCE SPRINGSTEEN - THE RIVER

431 CREAM - CROSSROADS

432 THE WHO - PINBALL WIZARD

433 IGGY POP - LUST FOR LIFE

434 WHITESNAKE - FOOL FOR YOUR LOVING

435 THE ZOMBIES - THE TIME OF THE SEASON

436 BURNING - MUEVE TUS CADERAS

437 FOREIGNER - COLD AS ICE

438 MÖTLEY CRÜE - GIRLS GIRLS GIRLS

439 MEAT LOAF - I´D DO ANYTHING FOR LOVE

En la primera jornada de la maratón se desvelaron los sesenta primeros nombres:

440 ASFALTO - DÍAS DE ESCUELA

441 JOE COCKER - UNCHAIN MY HEART

442 BON JOVI - HAVE A NICE DAY

443 PROCOL HARUM - WHITER SHADE OF PALE

444 LED ZEPPELIN - DAZED AND CONFUSED

445 QUEEN - ONE VISION

446 JIMI HENDRIX - ALL ALONG THE WATCHTOWER

447 HARRY NILSSON - EVERYBODY´S TALKIN

448 JEFFERSON AIRPLANE - VOLUNTEERS

449 VAN MORRISON - BROWN EYED GIRL

450 JUDAS PRIEST - LIVING AFTER MIDNIGHT

451 GEORGE HARRISON - GOT MY MIND SET ON YOU

452 DIO - RAINBOW IN THE DARK

453 TWISTED SISTER - I WANNA ROCK

454 PIXIES - HERE COMES YOUR MAN

455 OASIS - WHATEVER

456 JOAN JETT - BAD REPUTATION

457 BLACK SABBATH - WAR PIGS

458 ZZ TOP - SHARP DRESSED MAN

459 PINK FLOYD - TIME

460 ELTON JOHN - CROCODILE ROCK

461 HEROES DEL SILENCIO- LA SIRENA VARADA

462 BOSTON - SMOKIN

463 GUNS N' ROSES - DON'T CRY

464 TOM PETTY - FREE FALLIN'

465 YES - ROUNDABOUT

466 R.E.M. - IT´S THE END OF THE WORLD

467 PLATERO Y TU - ALUCINANTE

468 AMERICA - VENTURA HIGHWAY

469 YOUNG RASCALS - GOOD LOVIN'

470 GUN - WORD UP

471 GREEN DAY - WHEN I COME AROUND

472 U2 - BEAUTIFUL DAY

473 SURVIVOR - BURNING HEART

474 SCORPIONS - NO ONE LIKE YOU

475 OBÚS - VAMOS MUY BIEN

476 PRESIDENTS OF THE U.S.A. - LUMP

477 DIRE STRAITS - TUNNEL OF LOVE

478 LENNY KRAVITZ - FLY AWAY

479 M- CLAN - QUÉDATE A DORMIR

480 B.B.KING - THE THRILL IS GONE

481 RAINBOW - DIFFICULT TO CURE

482 RED HOT CHILI PEPPERS - DANI CALIFORNIA

483 WILSON PICKETT - IN THE MIDNIGHT HOUR

484 POCO - ROSE OF CYMARRON

485 DEF LEPPARD - MAKE LOVE LIKE A MAN

486 DEEP PURPLE - HUSH

487 THE DARKNESS - I BELIEVE IN A THING CALLED LOVE

488 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - SUZIE Q

489 THE ROLLING STONES - ANGIE

490 AEROSMITH - LOVE IN AN ELEVATOR

491 FACES - STAY WITH ME

492 THIN LIZZY - JAILBREAK

493 KISS - ROCK AND ROLL ALL NITE

494 TOM PETTY - I WONT BACK DOWN

495 QUEENS OF THE STONE AGE - NO ONE KNOWS

496 HELLOWEEN - I WANT OUT

497 CHRIS CORNELL - YOU KNOW MY NAME

498 RAMONES - ROCK&ROLL RADIO

499 THE SWEET - FOX ON THE RUN

500THE KINKS - ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT