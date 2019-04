Madonna estrena single junto a Maluma y anuncia que publicará su nuevo disco, «Madame X», el 14 de junio El sencillo, que sirve como carta de presentación de su decimocuarto álbum, estrenará su videoclip en la cadena MTV el proximo 24 de abril. Es la primera vez en casi dos décadas que la artista no sufre ninguna filtración

Madonna, que ha estrenado este miércoles su nuevo single «Medellín» junto al colombiano Maluma, ha anunciado en un comunicado que su próximo disco, titulado «Madame X», se publicará el próximo 14 de junio. Es la primera vez en más de dos décadas que la artista no sufre ninguna filtración de su nuevo material. Su anterior trabajo, «Rebel Heart» (2015) fue filtrado por completo mes y medio antes de su publicación.

La Reina del pop vuelve con un tema que mezcla versos en español e inglés y que la estadounidense ha coproducido con Mirwais, productor suizo con quien ya ha colaborado en el pasado. En «Medellín», Madonna, antes de dar paso a Maluma, susurra «one, two, one two, one two, chachachá» para dar paso a un tema inspirado en el ritmo del reguetón que ha conquistado las discotecas del planeta de la mano de estrellas como Maluma, J Balvin o Luis Fonsi.

El sencillo, que sirve como carta de presentación de su decimocuarto álbum, estrenará su videoclip en la cadena MTV el proximo 24 de abril.

El propio Maluma ha compartido a través de sus redes sociales un vídeo en el momento que el single se lanzaba mostrando su reacción. La colaboración con Madonna ha hecho que el colombiano rompiera a llorar. «Imposible contener las lágrimas y la emoción después de escuchar esto.. no saben mi felicidad y lo que representa esto para mi VIDA!», ha escrito el artista.

Su nuevo álbum, concebido durante su residencia en Portugal, llegará cuatro años después de la publicación de «Rebel Heart». «Lisboa es donde ha surgido mi disco. He encontrado a mi tribu allí y un mundo mágico de increíbles músicos que han reforzado mi creencia de que la música está conectada en todo el mundo y es el verdadero alma del universo», apuntó la estrella del pop.

El proceso de grabación de «Madame X», compuesto por quince canciones que combinan inglés, portugués y español, ha durado 18 meses con sesiones en Portugal, el Reino Unido (Londres) y Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles). Madonna ha contado para este nuevo trabajo con productores como Mirwais, Mike Dean o Diplo.

Además de Maluma, que participa en los temas «Medellín» y «Bitch I'm Loca», Madonna ha fichado como colaboradores para este álbum a la brasileña Anitta («Faz Gostoso»); el estadounidense Quavo, miembro del colectivo de rap Migos («Future»); y el también estadounidense Swae Lee («Crave»).

«'Madame X' celebra el largo idilio de Madonna con la música y la cultura latina a lo largo de toda su carrera, entre otras influencias globales», asegura la cantante en un comunicado.