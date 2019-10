Ara Malikian: «No sé qué es más duro, alcanzar el éxito o asumir el fracaso» El violinista actúa en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid

El pasado 9 de junio, Ara Malikian bajaba por las escalerillas del avión que acababa de llevarlo hasta Costa Rica, cuando de pronto resbaló y cayó estrepitosamente. Y, como él mismo dice, no ser rompió «un pie ,o una rodilla, o la nariz». No. Se rompió el hombro, tan esencial para un violinista. «Después del accidente pasé mucho miedo psicológico, creía que a lo mejor ya no podría volver a tocar nunca más. Eso hubiese sido una tragedia gigantesca para mí», cuenta ahora el músico libanés.

Hace apenas un mes, tras una intensa recuperación que ha incluido tres horas al día de gimnasio y dos horas de violín, Malikian pudo por fin retomar su gira «Royal Garage», suspendida durante todo el verano por el percance. «Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los cuatro años me haría tanta ilusión conseguir tocar las cuatro cuerdas. Nos olvidamos de lo importantes que son las cosas pequeñas. No sé qué es más duro, alcanzar el éxito o asumir el fracaso. Al final todo es una escuela», reflexiona el artista, que el próximo 24 de octubre publicará un documental que cuenta cómo la música le salvó la vida al tener que huir de la guerra, uniendo su historia personal con su última gira sinfónica en los mejores escenarios del mundo. «Estoy muy ilusionado con el proyecto, creo que va a emocionar», concluye el violinista.