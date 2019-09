María José Llergo, la última revolución flamenca tras Rosalía La artista cordobesa presentará su fusión de tradición y modernidad en el BAM, de la barcelonesa fiesta de la Mercé

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 22/09/2019 00:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tan sólo muy de vez en cuando sucede que los astros se alinean para generar nuevas fuerzas gravitatorias que remuevan la tierra del flamenco. Pero cuando ocurre, ocurre de verdad. Ahora mismo soplan vientos de revolución (otra vez) en el universo jondo, y María José Llergo es una de las que ha decidido cabalgar sobre la brisa sin ataduras ni complejos.

«Las etiquetas y los convencionalismos nos imponen una forma de llevar a cabo nuestra existencia que a menudo no corresponde con nuestra esencia», reflexiona la artista cordobesa. «Nos limitan a todos, sin excepción... El flamenco ha sido siempre un arte de revolución porque encripta la expresión libre de los oprimidos y la traslada en el tiempo... Revelando la historia que no sale en los libros de texto de generación en generación... ¿De verdad esto no nos parece transgresor?».

Se inició en el cante desde muy pequeña y, aunque ha estudiado música clásica, moderna y jazz, sus raíces son eminentemente flamencas. Ella apuesta, eso sí, por crear una música que fusione la tradición con las nuevas tendencias del siglo XXI, y así lo ha demostrado en piezas como «Niña de las Dunas», «Ya se sabe la Luna», «Nana del Mediterráneo» o la más reciente, una colaboración con Juancho Marqués y Gabriel Fernández llamada «Quema».

«Mi único objetivo es hacer música sincera», asegura la cantaora. «Ser honesta y hacer belleza de mi dolor para que no me destruya por dentro. Y que, cantando, pueda sanarme a mí y a todo aquel que me escuche. Es lo que son mis letras, una forma de conversar con el momento en el que vivo y expresarme libremente. Es mi forma personal de entregarme sin pedir nada a cambio. Sólo doy lo mejor que tengo en esta vida».

Llergo es uno de los reclamos de de la programación de Barcelona Acció Musical (BAM) de la fiesta de La Mercè, que ofrecerá actuaciones en once espacios de la ciudad desde hoy hasta el próximo martes. «Cantaré mis propios temas y algunos más que son muy significativos personalmente, como “Canción de Soldados”. Es una fecha muy importante para mí, ya que cantaré en la ciudad que elegí para formarme... Será como devolverle un poquito de todo lo bueno que me ha dado en estos seis años. Además, hemos preparado algún objeto curioso para la ocasión, que repartiremos entre los asistentes con motivo de “Nana del Mediterráneo”. Tengo muchas de compartir ese momento con el público».

María José Llergo Barcelona. BAM. Plaza del Ángels. 20.15. Domingo 22