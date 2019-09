Las mejores canciones de rock de los '90 en la lista RockFM 500 Estos son algunos de los temazos más míticos de la última gran década del rock, elegidos por los oyentes

El rock vivió un espectacular rejuvenecimiento en los años noventa, con nuevas bandas que alcanzaron el éxito planetario en la que fue la última gran década del género, al menos en cuanto a volumen de ventas. La lista ROCK FM 500 con las quinientas mejores canciones de la historia no es ajena a esta era del rock, e incluye grandes hits noventeros de Metallica, Nirvana, Green Day, Guns 'n' Roses, U2, Radiohead, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Héroes de Silencio, R.E.M., Platero y Tú, Bon Jovi, Aerosmith, Dover y muchos otros grupos, todos ellos votados por sus oyentes. Son 70 del total de 500.

METALLICA "NOTHING ELSE MATTERS" (en el puesto número 4)

NIRVANA "SMELLS LIKE TEEN SPIRIT" (número 8)

GREEN DAY "BASKET CASE" (33)

METALLICA "ENTER SANDMAN" (58)

NIRVANA "COME AS YOU ARE" (61)

U2 "ONE" (71)

PEARL JAM "ALIVE" (91)

RADIOHEAD "CREEP" (96)

OASIS "WONDERWALL" (101)

R.E.M. "LOSING MY RELIGION" (118)

ERIC CLAPTON "TEARS IN HEAVEN" 8123)

EXTREMODURO "AMA, AMA, AMA Y ENSANCHA EL ALMA" (124)

AEROSMITH "I DON'T WANT TO MISS A THING" (125)

PEARL JAM "DAUGHTER" (126)

RED HOT CHILI PEPPERS "UNDER THE BRIDGE" (130)

NIRVANA "IN BLOOM" (135)

PLATERO Y TÚ "EL ROCE DE TU CUERPO" (136)

AEROSMITH "CRAZY" (140)

HÉROES DEL SILENCIO "ENTRE DOS TIERRAS" (157)

RAGE AGAINST THE MACHINE "KILLING IN THE NAME" (194)

METALLICA "THE UNFORGIVEN" (204)

GUNS N' ROSES "CIVIL WAR" (206)

PEARL JAM "EVEN FLOW" (210)

HÉROES DEL SILENCIO "LA CHISPA ADECUADA" (227)

RED HOT CHILI PEPPERS "GIVE IT AWAY" (232)

PLATERO Y TÚ "TRAS LA BARRA" (249)

BON JOVI "BED OF ROSES" (255)

EXTREME "MORE THAN WORDS" (263)

SOUNDGARDEN "BLACK HOLE SUN"(264)

LENNY KRAVITZ "ARE YOU GONNA GO MY WAY" (274)

RED HOT CHILI PEPPERS "CALIFORNICATION" (276)

AEROSMITH "AMAZING" (278)

OASIS "DON'T LOOK BACK IN ANGER" (279)

U2 "WHERE THE STREETS HAVE NO NAME" (282)

PLATERO Y TÚ "HAY POCO ROCK AND ROLL" (289)

THE OFFSPRING "SELF ESTEEM" (292)

BON JOVI "KEEP THE FAITH" (301)

GUNS N' ROSES "LIVE AND LET DIE" (310)

THE OFFSPRINGCOME OUT AND PLAY (313)

FOO FIGHTERS "EVERLONG" (329)

HÉROES DEL SILENCIO "MALDITO DUENDE" (331)

BRUCE SPRINGSTEEN "HUMAN TOUCH" (343)

NIRVANA "LITHIUM" (347)

SPIN DOCTORS "TWO PRINCESS" (349)

COUNTING CROWES "MR.JONES" (352)

OASIS "ROLL WITH IT" (354)

BLUR "SONG 2" (364)

BON JOVI "ALWAYS" (366)

JOE COCKER "SUMMER IN THE CITY" (373)

PLATERO Y TU "JULIETTE" (378)

SMASHING PUMPKINS "1979" (380)

SUPERGRASS "ALLRIGHT" (381)

CRANBERRIES "ZOMBIE" (392)

DOVER "DEVIL CAME TO ME" (396)

THE CURE "FRIDAY I´M IN LOVE" (406)

BLACK CROWES "HARD TO HANDLE" (412)

MR.BIG "WILD WORLD" (416)

DOVER "SERENADE" (417)

SOUNDGARDEN "SPOONMAN" (424)

R.E.M. "MAN ON THE MOON" (426)

OASIS "WHATEVER" (455)

HEROES DEL SILENCIO "LA SIRENA VARADA" (461)

GUNS N' ROSES "DON'T CRY" (463)

PLATERO Y TU "ALUCINANTE" (467)

GUN "WORD UP" (470)

GREEN DAY "WHEN I COME AROUND" (471)

PRESIDENTS OF THE U.S.A. "LUMP" (476)

LENNY KRAVITZ "FLY AWAY" (478)

M- CLAN "QUÉDATE A DORMIR" (479)

DEF LEPPARD "MAKE LOVE LIKE A MAN" (485)