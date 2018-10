Las mejores frases de Montserrat Caballé Retratamos a la soprano a través de sus palabras, que siempre destilaron un gran amor por la música: «Aspiro a que se me recuerde, antes que nada, por mi amor a la música. Y eso no implica encasillarme en ninguna especialidad, porque la música no se puede encasillar»

Montserrat Caballé tuvo una resonancia que se escapó de los escenarios, hasta convertirse no solo en una de las mejores sopranos del siglo XX, sino también en un personaje conocido por el grueso de la sociedad española. En sus entrevistas, que no fueron pocas, nunca tuvo reparos en hablar de cualquier tema ni en hacer gala de su sabiduría de la vida. Porque antes que cantante, artista y diva, era humana. Lo decía muy a menudo: «Soy una persona corriente que pesa 97 kilos y le duele horrores el tobillo».

Recopilamos, a modo de (auto)retrato fragmentario, sus palabras sobre los asuntos más diversos.

Música

«Aspiro a que se me recuerde, antes que nada, por mi amor a la música. Y eso no implica encasillarme en ninguna especialidad, porque la música no se puede encasillar (...) Hay quien no tiene suficiente con cuatro paredes y necesita ver las cosas con la perspectiva que da la distancia. Así soy yo y así ha sido mi carrera».

Juventud

«Me emociono cuando los jóvenes me dicen que necesitan mi canto. Son ya cuatro las generaciones que a mi música se han acercado; la música es armonía y la armonía une».

Retirada

«Quiero morir trabajando. Y quiero subrayar que los rumores que algunos divulgan sobre mi hipotética retirada son rotundamente falsos. No pienso retirarme nunca».

Muerte

«Hay que mantenerse lo mejor posible, activa, y nunca quedarse a la espera de la muerte. Eso es empezar a morir, porque hay que sentirse vivo, hacer lo que a uno le gusta: no se debe pensar en la edad; si estuviera pendiente de ello no haría nada de lo que hago. Yo necesito trabajar, estar activa».

Sobre su ochenta cumpleaños

«No sé si estaré... Me parece muy bien celebrarlo, pero ahora no me apetece. Primero hay que asimilar eso de tener 80. Yo soy fuerte, considerando todas las enfermedades que he pasado, y por eso creo que la edad se lleva en la mente».

Religión

«Mis tres pilares fundamentales son la música, mi familia y la religión. Soy muy creyente y rezo todos los días para tener fuerzas y no defraudar a nadie».

Patriotismo

«Soy española de pura cepa, pese a quien pese».

Europa

«En el entorno europeo es muy difícil que los gobernantes se pongan de acuerdo, tal y como sucede en España en las diferentes comunidades autónomas. Yo creo que es el momento de la unión. Si no nos unimos todos los europeos, todo esto que hemos construido con tanto sacrificio desde finales de la Segunda Guerra se irá al traste. Y creo que la Unión Europea podrá subsistir solamente si sucede un milagro».

África

«África es la vergüenza de Europa. No podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo cada día mueren de hambre o de sed miles y miles de personas, de niños. Hay zonas sin agua, sin alimentos, sin medicinas. No se puede comparar, bajo ninguna circunstancia, una “Novena Sinfonía” de Beethoven con 10.000 muertos... El cuerno de África es la vergüenza de todo el globo terráqueo, que no hace nada por impedir esa catástrofe».

Labor humanitaria

«He tenido la suerte de colaborar con muchas iniciativas humanitarias. Me ha dado fuerza visitar lugares devastados no solo por la fuerza de la naturaleza, sino también por las guerras que hacemos los hombres. Recuerdo que en los 70 y 80 valoré muchísimo visitar campos de refugiados, y no es que disfrute con las desgracias de los demás: se trata de ir en su apoyo. Todo esto me ha ayudado a agradecer lo que me ha dado la vida».

Esfuerzo

«Cualquier inicio es difícil, y cualquier inicio te empeña. Las cosas fáciles parecen que no tienen valor. A mí siempre me gustó luchar. Eso te hace sentir útil en la vida, y no una aprovechada y vividora».

Los secretos de su rutina «Mi despertador suena siempre a las 7:15 h. Me duermo tarde y me despierto pronto, no duermo nunca más de 6 horas. Me levanto, me estiro en el suelo y durante una media hora hago ejercicios de respiración: me pongo mi peso encima del abdomen y hago mi gimnasia para mantener la musculatura. Cada día de mi vida y desde siempre. Para los cantantes esto es fundamental. Después me ducho y me tomo mi medicación para la tensión, a raíz del ictus que tuve en 1992, y desayuno café con leche y cuatro galletas integrales sin azúcar... A partir de entonces comienzo a mirar las músicas que tengo que cantar, pero hasta la tarde no vocalizo ni canto. Me tomo mis vitaminas (B-12) y mis complejos proteicos, ya que siempre he tenido algo de anemia y he estado baja de azúcar. Desde el ictus todo lo controlo más, no estoy a más de 90 de tensión. Comemos entre las 13 y las 13.15, siempre temprano, y después me voy con mi grabadora a mi habitación y comienzo a escuchar la música que tengo que estudiar. A eso de las 16.00 vocalizo unos 45 minutos y entonces llega el pianista y comenzamos a pasar las obras».