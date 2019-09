Melifluo, el nuevo proyecto de Juanca, el batería de Supersubmarina Juanca, batería de Supersubmarina, se une a su hermano Gómez, teclista de Casasola, en un nuevo proyecto musical

Lo que comenzó como un momento de complicidad entre hermanos, se ha convertido en una de las nuevas apuestas musicales del panorama español: Melifluo. El dúo compuesto por Juanca, batería de Supersubmarina, y su hermano Gómez, teclista de Casasola, ha dado forma a esas primeras canciones que compusieron hace ya seis años y las han desarrollado hasta conseguir «Cuatrocaminos Tour», la gira que comienzan este miércoles en la sala madrileña Sirocco. «Por 2013 ya teníamos algunas canciones, pero no nos habíamos metido con ellas en un estudio. Mi hermano estaba cursando sus estudios y yo estaba a tope con Supersubmarina así que no teníamos tiempo. Pero, aprovechando este parón, hemos querido arrancarlo», dice Juanca.

Melifluo tiene poco de «super» o «casasola». «Hablando de lo puramente musical, somos un dúo que intenta interpretar las canciones en el directo de manera enérgica. Le ponemos toda la sensibilidad que tienen las letras, damos ese toque romántico. No somos un dúo de rock como hay muchos en el panorama. Intentamos enfocarnos más a una sesión», comenta. Por esto, este nuevo proyecto apuesta por completar su «setlist» «con temas que nos gustan», una característica que podría hacer que Melifluo ocupase muchos de los carteles de la próxima remesa de festivales: «Aunque nuestro sonido sea más downtempo, hay excepciones que nos pueden ayudar mucho a animar el ambiente».

Su primer trabajo, «Cuatro Caminos», se grabó en casa, en Baeza. «Concretamente en nuestro estudio. Contamos con la ayuda de Victor Cabezuelo; aunque se ha mezclado en Madrid con Manu Cabezalí. El grabarlo en casa nos ha permitido poder experimentar más, maquetarlo a nuestro gusto», cuenta. Melifluo es una apuesta más personal: «La veteranía es un grado y eso se nota. Te ayuda a la hora de tomar decisiones y a no caer en los mismos errores».

«Siempre positivo»

«Quería hacer algo distinto, pero no hay nada de lo que me arrepienta. Estoy muy orgulloso de todo lo que se ha conseguido, pero ahora sí que podemos controlar todo el proyecto nosotros, con el apoyo de Pink House y la editorial Universal», relata. Juanca y Gómez se han involucrado desde la creación de videoclip y el diseño del mismo hasta en la estrategia de publicación o con quién se trabaja para ello. «No es que en Supersubmanina no fuera así, se nos ha respetado siempre mucho, pero aquí las dimensiones son diferentes y nos da margen para que nos moldeemos. Aquí solo somos dos, el porcentaje es del 50%, y si no nos ponemos de acuerdo. Llamamos a nuestros padres», añade entre risas.

¿Te ha sido difícil volver a subirte a un escenario? «No o sí. Hace muchos años que no me subía a un escenario, y hacerlo a una manera diferente no es fácil. Echas de menos a tus compañeros. Pero por otro lado es bonito, es un inicio y lo estoy haciendo con mi hermano. Eso también es muy bueno. Intento permanecer siempre positivo, procuro quedarme solo con lo bueno», responde.

De momento, habrá que seguir esperando para volver a ver a Supersubmarina. «Es muy pronto todavía aunque para la gente hace mucho tiempo. Hay un proceso de recuperación, cada uno tiene tiempo diferente», explica. Pero Juanca cuenta con el apoyo del resto de la banda para su nuevo proyecto. «Tengo una suerte increíble. Por encima de cualquier cosa, hemos sido cuatro amigos. Me siento un privilegiado por esto. Pope nos ha echado la fotos. Jaime nos ha dejado la guitarra, y José nos ha escrito cosas. La gente se puede pensar que hay tiranteces y es al revés. Por encima de cualquier ambición, hay una amistad», reflexiona.