«Merrie Land», el «british way of life» según Damon Albarn

The Good, The Bad & The Queen «Merrie Land»

Una década larga, diez añitos de nada con todos sus meses perfectamente alineados, es lo que ha necesitado Damon Albarn para hacer un hueco en su apretadísima agenda y reactivar The Good, The Bad & The Queen. ¿Y por qué sólo Albarn, se preguntarán, si en el supergrupo inglés el protagonismo se lo reparten Paul Simonon de The Clash, Simon Tong de The Verve y el batería afrobeat Tony Allen? La respuesta fácil sería que entre lanzamientos en solitario, idas y venidas de Blur y vidas paralelas al frente de Gorillaz, Albarn ha sido durante estos diez años uno de los hombres más ocupados del planeta, pero en realidad todo se limita a la habilidad del británico para vampirizar y apropiarse cualquier cosa que toca.

En este sentido, si «The Good, The Bad & The Queen» aún tenía algo de diálogo a cuatro bandas, con las humaredas jamaicanas y los ritmos africanos deslizándose bajo las huellas de los Specials más espectrales, «Merrie Land» diluye el tejido asociativo y se presenta como un álbum al que perfectamente podría haber dado forma Albarn en solitario. La delicada «Ribbons», sin ir más lejos, no hubiese desentonado en ese «Everyday Robots» que publicó hace un par de años. De ahí que lo más interesante de este «The Good, The Bad & The Quee» no sea el despliegue de melódicas, el bajo aún seductor de Simonon o los imaginativos ritmos que va tejiendo Kuti, sino la manera que tiene Albarn de ir avanzando casillas para posicionarse como aventajado discípulo de Ray Davies.

Y es que, como ya hiciera con el «Parklife» de Blur, el británico transforma en canciones pedazos del british way of life del siglo XXI. La diferencia, sin embargo, es más que notable y la sombra del Brexit planea sobre un disco de poso melancólico e inocencias perdidas; un disco con aroma a despedida que el cuarteto resuelve de una manera algo más convencional, con el pop y el folk ganado presencia y la mano de Tony Visconti dándole un acabado algo más clásico. Falta algo de la asfixiante oscuridad de su debut, sí, pero a cambió entregan delicias de pop abatido como «Gun To The Head» y «The Poison Tree», retazos de esa Gran Bretaña cada vez más empequeñecida y que Albarn consigue capturar en cuatro trazos ágiles.

DAVID MORÁN