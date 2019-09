El mítico disco de The Kinks «Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)» cumple medio siglo Para celebrar el aniversario, la banda ha reeditado el álbum en una descomunal edición incluyendo temas inéditos y alternativos

Seguir David Morán @Dmoranb Actualizado: 02/09/2019 00:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras The Beatles se disolvían como un azucarillo arrojado a una piscina de té hirviendo, Ray Davies reagrupaba las siempre problemáticas filas de los Kinks para seguir tirando del hilo de «The Village Green Preservation Society» y firmar la que acabaría siendo su penúltima obra maestra y, ahí es nada, la tercera consecutiva desde «Something Else By The Kinks».

Un poco más allá, unos The Who divorciados ya del culto mod daban forma al ambicioso «Tommy» y David Bowie se preparaba para salir de órbita con «Space Oddity», pero nadie conseguiría hacer sombra, al menos en lo que al concepto se refiere, a un Davies decidido a poner banda sonora a lo que significaba ser británico y de clase trabajadora a mediados del siglo XX. Es así como nació «Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)», retrato satírico anudado al bucólico «The Village Green Preservation Society» que bien podría servir para ilustrar las cala midades contemporáneas del Brexit. Ahí está, sin ir más lejos, el Arthur del título, personaje inspirado en el cuñado de Ray Davies, un moquetista que emigró a Australia buscando unas oportunidades que no encontraba en la Inglaterra de posguerra.

Portada del disco

De natural ambicioso, Davies no planeó «Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire)» únicamente como un disco, sino que el proyecto formaba parte de un encargo de Granada Television; un programa experimental en el que los Kinks se encargarían de la música y el novelista Julian Mitchell del desarrollo de la historia. Al final, sin embargo, se impuso el gafe que siempre acompañó a los británicos y el proyecto acabó naufragando debido a la falta de presupuesto. Eso sí: de aquellas ruinas acabaría surgiendo un imaginativo y poderoso álbum conceptual con ganchos como «Victoria y Drivin’» y sardónicos versos sobre el patriotismo, el orgullo británico, el autoritarismo militar, el belicismo, el capitalismo zombi. y los estragos de la época victoriana… «Si se hubiese acabado y televisado, habría cambiado por completo la percepción que el público tenía de The Kinks, además de darle a la música popular un alcance mucho más amplio que lo que se escuchaba en la radio y en Top Of The Pops. Fue un proyecto audaz y muy aventurero que habría sorteado la brecha entre el teatro, la música rock y la televisión», dijo Ray Davies una vez superado el naufragio.

El álbum, publicado en octubre de 1969, fue también el primero que la banda grababa sin el bajista Pete Quaife y, como ya ocurriera con «The Village Green Preservation Society», pasó sin pena ni gloria por las listas de ventas. Quizá por eso, a la hora de celebrar el 50 aniversario de su lanzamiento, la banda británica ha vuelto a tirar la casa por la ventana con una descomunal reedición que incluirá a partir de octubre media decena de canciones inéditas –una de ellas, «The Future», puede escucharse ya como adelanto– así como una treintena de versiones alternativas de las canciones de «Arthur» y el disco «perdido» de Dave Davies, hermano de Ray y segundo de a bordo de la banda británica.