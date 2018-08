Muere Aretha Franklin, la gran diva del soul La cantante, Aretha Franklin, se había retirado el año pasado por recomendación médica y se encontraba en estado muy grave

Aretha Franklin, la gran diva del soul, una de las mejores voces de la música moderna,ha muerto a los 76 años, según ha confirmado Reuters. La cantante llevaba varios años con graves problemas de salud y sufriendo un cáncer de páncreas, y el año pasado ya tuvo que abandonar la música por recomendación médica. Franklin se encontraba ya muy grave, en Detroit, rodeada de su familia y amigos cercanos.

Nacida en 1942 en Memphis, era hija del predicador Clarence LeVaughn Franklin y la cantante de gospel Barbara Franklin. Llevaba en la música desde los años 50, donde comenzó una carrera artística muy influenciada por el ambiente gospel y algunas de las mejores voces del jazz como Dinah Washington y Ella Fitzgerald. Con tan solo 14 años hizo su primera grabación.

Fue en 1960 cuando abrazó el soul y comenzó a convertirse en una leyenda. Con su primer single que grabó con Atlantic Records, «I never loved a man the way I love you», la «Rolling Stone» ya hablaba de cómo Franklin había hecho una «maravilla soul». En 1967 grabó «Respect», uno de sus temas inolvidables.

En la década siguiente Aretha hizo versiones de temas del rock y el pop y se convirtió en una artista totalmente consagrada. A lo largo de su trayectoria ha ganado dieciocho premios Grammy. Además, el 3 de enero de 1987 fue la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame.

La última actuación de Aretha Franklin fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.