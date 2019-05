Nacho Cano vuelve tras 22 años alejado de los escenarios El miembro de Mecano se subirá al escenario principal de Sonorama Ribera para tocar algunos de sus himnos, acompañado por distintos artistas

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 07/05/2019 12:41h

Tras 22 años sin subirse a un escenario, Nacho Cano (miembro de Mecano) ofrecerá un concierto único y especial en el festival Sonorama Ribera que este año cumple su vigésima segunda edición. El artista que revolucionó el pop español con canciones como «Hoy no me puedo Levantar», «Me colé en una fiesta», «La Fuerza del Destino», «Barco a Venus», «El 7 de Septiembre», «Vivimos Siempre Juntos» o «Un Año Más», que han quedado en la memoria de millones de personas, responde así a una nueva generación tanto de público como de artistas que no dejan de aclamarle. Será la ocasión de volver a escuchar en vivo estos himnos del pop español. En la parte vocal le irán acompañando artistas y grandes amigos del festival.

El festival, que se celebrará del 7 al 11 de agosto en Aranda de Duero, contará con otros artistas como Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Luis Albert Segura, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria, Mucho, Carolina Durante, Los Vinagres, Tequila, Fuel Fandango, Second, Crystal Fighters o Berri Txarrak.