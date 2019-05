Noel Gallagher invocará a Oasis este fin de semana en el festival Warm Up de Murcia Junto al mayor de los famosos hermano, la cita de Murcia recibirá a otras estrellas nacionales e internacionales como Jesus And Mary Chain, Vetusta Morla, Two Door Cinema Club, Teenage Fanclub, Amaia o La Casa Azul

El festival Warm Up Estrella de Levante (3 y 4 de mayo) hacía públicas sus dos primeras confirmaciones en octubre y los abonos comenzaban a volar. Por un lado, Two Door Cinema Club, que llegan a Murcia con nuevo disco bajo el brazo («False Alarm», Glassnote), acostumbrados ya a tocar en España delante miles de seguidores desde hace tiempo y ser recibidos como auténticas estrellas de ese indie cercano a las pistas de baile del que han salido himnos como «What You Know». Una canción que se acerca vertiginosamente a los 300 millones de reproducciones en Spotify, con algunas más que están por encima de 100, y cuya interpretación en directo ha hecho que en no pocos festivales de aquí hayan sido coronados como los reyes del cotarro.

Y por otro, Teenage Fanclub, la banda que aseguraba a ABC hace un par de años que siempre prefirieron «no llegar al mainstream, porque allí la caída siempre está al acecho». Una afirmación difícil de creerse si tenemos en cuenta que en su última visita a España, en 2017, la cola para entrar a La Riviera daba casi la vuelta a la sala madrileña. Vendieron entonces todas las entradas, al igual que en Bilbao y en la mayoría de las citas de su anterior gira por los grandes recintos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Algo que llevan haciendo desde que, a principios de los 90, grabaran discos como «A Catholic Education», «Bandwagonesque», «Thirteen» y «Gran Prix», con los que fueron coronados como los herederos de nada menos que Big Star. Y es que hablamos del grupo de pop que acompañó a Nirvana en su primera gira por España, en 1992, donde se dieron a conocer.

El listón del festival murciano –heredero del SOS 4.8– comenzaba alto y eso que aún quedaban por anunciar los platos fuertes de la cita de este año. La tercera de su historia, en la que se espera que pasen por la ciudad más de 80.000 seguidores entre los dos días granes (viernes y el sábado) en La Fica y la programación paralela y gratuita, con más de medio centenar de actuaciones que se viene celebrando desde este domingo 29 de abril y que continuarán hasta el domingo 5 de mayo. Joyas como Guadalupe Plata, Perro, Antifan, Bigott y Cupido, entre otras muchas, cuyos conciertos aún están por celebrar.

Gallagher, Jesus And Mary Chain y Vetusta Morla

Un mes después de las primeras confirmaciones comenzaban a caer los primeros bombazos, que correspondían a los reyes del indie español, Vetusta Morla, junto a dos estrellas internacionales como The Jesus And Mary Chain, que se anunciaba hace solo dos meses, y el nombre principal de este año: Noel Gallagher. «Que venga Noel Gallagher es impresionante. Además, se ha preparado un set list muy especial. Y sabemos quien es: el gran compositor de Oasis», advirtió el director de Producciones Baltimore –promotora encargada del festival–, José Manuel Piñero, sobre el concierto que ofrecerá el de Mánchester junto a sus High Flying Birds, a sabiendas que suele incluir hasta casi una decena de temas de su antigua banda como «Don't Look Back In Anger», «Supersonic», «Wonderwall» y «Live Forever». Por no olvidarnos de que normalmente suele acabar sus bolos con «All You Need is Love», de los Beatles.

Esperada es también la actuación de The Jesus And Mary Chain en tierras murcianas tras su sorprendente regreso hace dos años. Los escoceses, que al principio de su carrera fueron calificados por la revista «New Musical Express» como «la mejor banda del mundo», no defendían canciones nuevas desde que, en 1999, cerraron su último concierto en Los Ángeles, antes de separarse, con los hermanos Jim y William Reid tratando de matarse sobre el escenario a los 15 minutos de haber empezado. Hechas las paces, la reunión de los inventores del «shoegaze» –ese subgénero del pop alternativo cuyo impacto estético se basó en la indolencia escénica– fue muy celebrada con la publicación de «Munki» en 2017, que solo recogió excelentes elogios y largas ovaciones a su paso por Madrid y Barcelona.

Otra de las actuaciones que más expectación ha despertado este año es la de Amaia. La flamante vencedora de Operación Triunfo 2017 parece haber trascendido las fronteras del reality para colarse en festivales como el Primavera Sound o colaborar con bandas como Love of Lesbian y Carolina Durante. Un concierto que llega una semana desde de anunciar la salida de su segundo sencillo en solitario, «Relámpago», seis meses después del lanzamiento de «Un nuevo lugar».

Acompañando a todas estas estrellas, el Warm Up también ha traído importantes nombres nacionales como La M.O.D.A., una de las bandas nacionales que más ha crecido en los últimos cinco años; Delaporte, la última revelación de la electrónica española; Zahara, tras su innegable crecimiento artístico con su llegada a la independencia discográfica y la edición de discos como «Santa» (2015) y «Astronauta» (2018); Miss Caffeina, Alondra Bentley, Novedades Carminha, La Casa Azul y los murcianos Second.

Pero también internacionales como Roosevelt, The Sound Of Arrows, Javiera Mena, Axolotes Mexicanos y The Shivas, con un directo bendecido por el mítico Calvin Johnson (Beat Happening).

Todo apunta que los abonos para ambos días (66 euros) se agotarán antes del jueves. Las entradas individuales del sábado –cuando toca Gallagher y Vetusta Morla– están también a punto de acabarse (37 euros). Las últimas del viernes –Two Door Cinema Club y The Jesus And Mary Chain– sí que parece que quedarán algunas en taquilla (33 euros). En cualquier caso, el festival está a menos de 2.000 entradas de colgar el cártel de «Todo vendido», por lo que espera que lleguen 28.000 personas por día al recinto ferial, más del 70% procedentes de fuera de la Región.