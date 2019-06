Phil & The Illegals Philip H. Anselmo, el tributo redentor a las trágicas pérdidas de la mítica banda Pantera El ahora solista actuará este viernes 21 y sábado 22 de junio en el Azkena Rock Festival de Vitoria, donde interpretará un repertorio íntegro del grupo de «groove metal»

El veterano Azkena Rock Festival tiene todo listo para celebrar su mayoría de edad este fin de semana en Vitoria, con una nómina de artistas encabezada por Wilco, Stray Cats, The B-52s (en su gira de despedida), The Cult o la superbanda Deadland Ritual (con músicos de Black Sabbath, Apocalyptica o Guns'n'Roses). En esta cita intergeneracional (los rockeros tienen todas las facilidades para acudir con sus hijos) también estará el no menos legendario Philip H. Anselmo, quien fuera líder de Pantera, mito del metal de los noventa cuya historia acabó teñida de tragedia. Tras separarse de forma poco amistosa, su guitarrista Diamond Darrellfue asesinado a tiros durante un concierto, y su hermano, el baterista Vince «Vinnie» Paul, falleció por una miocardiopatía el 22 de junio de 2018. Exactamente un año después, su cantante, ahora al frente de The Illegals, interpretará un repertorio íntegro de Pantera en un concierto que tendrá mucho de redentor.

«Las historias que me cuentan los fans de Pantera, acerca de lo importantes que fuimos en sus vidas, siguen volándome la cabeza», cuenta el fornido vocalista, que decidió emprender este proyecto tras la «terrible e inesperada muerte de Vinnie». Días después de la triste noticia, Anselmo empezó a recibir «miles de cartas de seguidores preguntando si alguna vez podrían volver a escuchar las canciones de Pantera en directo. Yo siempre me había resistido a hacerlo, pero ahora creo que es un tributo obligado. Créame, si había alguien que quería que las canciones de Pantera continuaran vivas, esos eran los hermanos Darrell».

Evidentemente, interpretar este repertorio supone un «reto emocional» para Anselmo. «A veces tengo que concentrarme en el público para no dejarme llevar demasiado por los recuerdos. En esta gira estoy viendo que hay muchos chavales jóvenes, que nunca tuvieron la oportunidad de vernos, así que me concentro en ellos especialmente. La energía de la música de Pantera sigue siendo algo fuera de lo común. Aunque nunca la hayas oído, si te encuentras con ella en directo te volverá loco».

Anselmo, que ha pasado por muchos altibajos de salud que le llevaron a una depresión, ahora se encuentra «fuerte y preparado» para su próximo proyecto. «Se llama "En Minor", y no es metal. Tengo mucha curiosidad por ver cómo se recibe».