Pixies: «Esperamos seguir mucho tiempo en esto»

Cuando dijeron pelillos a la mar allá por 2004, al reunirse después de once años de rencores, los Pixies no tenían planeado nada más allá que vivir de las rentas, es decir, de sus viejos éxitos. Pero en 2014 le echaron valor y trataron de estar a la altura de su leyenda con «Indy Cindy», un nuevo álbum que, si bien no fue espectacular, sí sirvió como excusa para seguir estirando la actividad del grupo en directo. En 2016 lanzaron otro disco, «Head Carrier», y ahora han vuelto al estudio para grabar «Beneath the Eyrie», una obra que viene a confirmar que su regreso discográfico no ha sido ninguna anécdota. «Estamos encantados de volver a la vieja rutina de disco, gira, disco, gira. Así es como funcionan las bandas de verdad», dice su baterista David Lovering. «A la gente parece estar gustándole las dos cosas, los discos y las giras, así que esperamos poder seguir mucho tiempo en el oficio. Esa es nuestra idea».

Antes de grabar «Beneath the Eyrie» (un título inspirado «en un enorme nido de águila que teníamos frente al estudio», explica Lovering), Pixies hicieron giras de celebración del 30 aniversario de clásicos como «Doolitle» o«Surfer Rosa», dando conciertos empapadísimos de nostalgia. «Especialmente entre los fans más mayores, que crecieron con ellos», dice el baterista.

Sin embargo, los jóvenes también admiran su leyenda como creadores del rock alternativo, «un título en el que no pensamos nunca, así que no afecta a nuestro ego», exclama entre risas.

Así, con su aura de mito intacta, llegan a España para continuar una gira que hace unos días se vio alterada por la noticia de la muerte de la bajista KimShattuck, que tocó con ellos en 2013. «Nos lo dijo nuestro manager y nos dejó helados. Ha sido muy triste».