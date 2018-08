La promotora asegura que Guetta no ha propuesto otro concierto en Santander La organización ha insistido, a su vez, en que el Dj no ha devuelto todo el caché. Requisito indispensable para que se reintegre a los fans el importe de las entradas

La promotora del concierto de David Guetta en Santander ha negado hoy que se haya propuesto por parte del artista francés otro espectáculo, después del que no llegó a celebrarse el pasado julio por su ausencia. Además, en declaraciones a Efe, se señala que no se devolverá el dinero de las entradas hasta que el Dj no devuelva todo su caché y el coste de la producción técnica.

«Lo de la fecha es falso; que nos hayan propuesto, que nos hayan dado opciones, que se haya hablado o que se haya puesto eso sobre la mesa, en ningún momento», han asegurado desde la Unión Temporal de Empresas (UTE) La Campa, integrada por las empresas Delfuego Booking y Heart of Gold, promotora de ese concierto.

Además, la promotora ha insistido en que el Dj no ha devuelto todo el caché y ha reiterado que «también tiene que devolver el dinero que costó la producción técnica», que, según se asegura desde la empresa, es «más» que el «dineral» cobrado por el artista. «Se devolverá el dinero de las entradas cuando él devuelva el dinero que debe; mientras tanto, es imposible. No lo tenemos», se afirma desde esta empresa.

La empresa promotora ha señalado, además, que entiende agotada la vía «amistosa» y que ya ha enviado el requerimiento a través de sus abogados al representante del artista para reclamarle no solo ese dinero, sino también los daños morales. Considera que «no estaría de más» que David Guetta facilitara todos la documentación que justifique la razón de su ausencia del concierto y que la empresa solo conoce por «una conversación» con su representante.

«Es muy sencillo: si es cierto que el avión tuviera un fallo técnico, no entendemos por qué a estas alturas no tenemos el papel correspondiente», se alega desde la promotora.

Desde esta empresa se ha indicado, por último, que se sigue preparando la documentación que le ha reclamado el Ayuntamiento de Santander sobre este concierto, para lo que todavía la promotora asegura que está en tiempo.