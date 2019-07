Ramón Arcusa: «Si continuamos así se romperá la baraja en la SGAE» La mitad del Dúo Dinámico, uno de los autores paradigmáticos de la música española, asiste con estupor a la situación creada en la entidad

Ramón Arcusa, la mitad del Dúo Dinámico, es uno de los autores paradigmáticos de la música española que asiste con estupor a la situación creada en la SGAE. Votó a favor de los estatutos en la última asamblea y no comprende que se acuse a nadie de estar manipulado por las editoras multinacionales. «La situación es extremadamente complicada. Hay un problema grave, referido a la Rueda. Han secuestrado la gestión de nuestra sociedad permitiendo un reparto injusto de los derechos procedentes de la televisión, con connivencias nefastas de gente de la SGAE sin méritos conocidos».

Por ello ha decidido pedir la retirada de su repertorio. Si la Sgae es capaz de reconducir la situación, consideraríamos volver a casa, y revertir la baja de repertorio. Cuando me enteré de que había cabezas de lista como Sabina, Serrat o Julio Iglesias, Manolo y yo nos lanzamos a unirnos a ellos. La retirada de catálogo es una medida preventiva. U os ponéis las pilas y arregláis esto, o nos vamos todos. Lo cual sería un desastre».

Ramón recuerda otros problemas en el pasado debidos a «intereses espurios». Le molesta que se diga que están manipulados los que se quejan de la Rueda o rechazaron los estatutos. «Somos autores desde 1959. Tenemos una historia que nadie puede negar. Y sabemos que las músicas que suenan de esta forma inmoral solo sirven para que las teles recuperen parte de lo que pagan por la música. Pilar Jurado es una mujer honesta que ha intentado librar una batalla imposible, luchar contracorriente teniendo la Junta Directiva en contra, es decir, a favor de la Rueda. Ha llegado a ser amenazada, lo que demuestra que hay gente muy pirada por ahí».

Los de la Rueda, para Arcusa, «no matan a nadie, pero si el sistema permite que se hayan llevado un 65% en franjas sin publicidad, lo que hacen es detraer derechos de otros artistas, que cobrarían más cuando actúan en prime-time. Que pongan esos grupos de la Rueda a las 9 de la noche, a ver qué pasa. La Sgae debería cobrar como siempre, y luego devolver a las teles el 10% de lo cobrado para que hagan esa labor de ayuda a los músicos poco conocidos».

«Las TV han hecho su agosto»

Es difícil atisbar el futuro, cuando la mesa de diálogo propuesta por Pilar Jurado no ha salido adelante: «Sería lo mejor. Porque romper la Sgae sería malo para todos. Ya hay cinco o seis cuervos que están esperando para entrar, la SESAC, la francesa… Si una entidad tiene un catálogo con poderío, puede enfrentarse a las televisiones. Pero si somos catorce entidades, ¿quién va a gestionar eso? Las televisiones tienen que entender que ya han hecho su agosto durante muchísimos años, y que esto tiene que acabar. Si continuamos así, se romperá la baraja».

El lío de la Rueda está en el origen del conflicto. «Las TV Han visto la forma de recaudar grandes cantidades de dinero obtenido de manera inmoral. No es ilegal, pero sí inmoral. La SGAE no es una ONG, no se puede repartir el dinero a todos por igual, o repartirlo mal que es lo que está sucediendo. La Sgae es meritocracia, el que mejor lo hace gana más, porque lo merece. El número uno de siempre es el Maestro Rodrigo, que es el que más genera. Pablo Alborán y Alejandro Sanz también ganan mucho dinero, porque se lo merecen. Y resulta que hay obras desconocidas que se han llevado hasta el 65% de lo que la Sgae recaudaba de las televisiones».

Su dictamen es desolador: «Ha habido poco interés en arreglar esto, porque los que pueden arreglarlo están metidos en la Rueda. El abuso por parte de las teles ha sido tan grande que esto tiene que explotar ya».