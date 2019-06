Las razones por las que John Lennon y George Harrison se cogieron mucha tirria Ambos estrecharon su amistad a mediados de los 60 por su afición al LSD. Pero dos hechos enturbiaron una relación que no tuvo oportunidad de reconducirse por el asesinato del compositor de «Imagine» en 1980

Han pasado muchos años y los dos legendarios protagonistas de esta historia están muertos. John Lennon falleció de un disparo en 1980, y en 2001 era George Harrison el que fallecía a causa de un tumor. Han pasado casi 20 años desde el adiós de este último, al que Paul McCartney felicitó su cumpleaños el año pasado subiendo una emotiva foto en su difunto recuerdo. Pero: ¿por qué se distanciaron Lennon y Harrison?

Conviene recordar que ambos estrecharon su relación cuando empezaron a experimentar con LSD a mediados de los 60. Pero la llegada de Yoko Ono acentuó una separación que ya se había iniciado entre los Beatles a base de desgaste; la presencia constante de la nipona en el estudio de grabación del White Album (68) acrecentó la tensión de un grupo que estaba acostumbrado a no trabajar de esta manera. Y que acabó sumado a otras razones comprensibles de cansancio por desmontar la banda más popular de la historia.

«Lo único que hiciste fue yesterday», cantaba Lennon en «How do you sleep?», el tema de su álbum en solitario «Imagine» (71) del cantante de los Beatles y que lanzaba esa pulla a McCartney que previamente se había burlado de él en su disco en solitario «Ram». Harrison ayudó a McCartney en su pulso contra Lennon, ya que cuenta en este tema con su guitarra slide, poniéndose de su parte en este cruce de ofensas que en los tiempos actuales llamaríamos «beef». Pero algo ocurrió entre ellos.

Cuando Harrison organizó el Concierto benéfico para Bangladesh en el verano de 1971 esperaba que Lennon actuara, junto con Bob Dylan y otros muchos. Sin embargo, el que fuera bajista de los Beatles no quiso a Ono en el programa.

Como suele ocurrir, hay diferentes versiones sobre esto, cuenta «Showbiz Cheatsheet». En la que algunos coinciden es que Harrison no quería la música de vanguardia que hacía Ono en este festival. Lennon y la artista difundieron sus propias razones pero, al final, Lennon no actuó y mutuamente tenían argumentos para defender su postura. Por un lado, las expuestas del organizador del festival de elegir la música que pensara más adecuada y por parte del autor de «Instant Karma» de no participar por haber excluido a su mujer.

Esto enrareció su relación, evidentemente. Y el hecho que acabó con un subidón de rencor entre ambos fue la omisión de Lennon por parte de Harrison en su libro autobiográfico llamado «I, Me, Mine», que se publicó en 1980, pocas semanas antes de que asesinaran a Lennon.

El icónico artista se había sentido «herido» según le contó al periodista David Sheff porque «mi influencia en su vida es absolutamente cero y nula... No estoy en el libro». En realidad, sí le menciona varias veces pero no como influencia musical, y esto es lo que le dolió porque recuerda a todos los saxofonistas o guitarristas que conoció. No estoy en ese libro». Y, como recuerda «Cheatsheet», no se quedó ahí. Dijo que su relación inicial era como de líder y discípulo y que Harrison le recordaba entonces a los fans que rodeaban las casas en las que vivió para poder aunque sea verle. Hay que decir que en este libro no habla demasiado tampoco de los otros Beatles...

Cuando mataron a Lennon a finales de ese año, todavía no se habían reconciliado. Pero en 1981, Harrison publicó «All those years ago», una canción compuesta por él en homenaje a su excompañero y amigo. En la grabación participaron el resto de exmiembros de los Beatles, una reunión que no volvería ocurrir hasta muchos años después.