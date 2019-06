El regreso electrónico de Whitney Houston junto a Kygo, «Higher Love» Este viernes se lanza una colaboración póstuma con el famoso DJ noruego

El productor y DJ de éxito global, Kyrre Gørvell-Dahll, también conocido como Kygo, lanza el nuevo single "Higher Love" con Whitney Houston, la artista femenina más premiada de todos los tiempos, a través de RCA Records. Este single es el primero de Whitney Houston que se lanza en una década, desde que publicara "I Look To You" en 2009.

Pat Houston ha dicho sobre el single: «Los herederos de Whitney E. Houston y nuestro nuevo socio Primary Wave están encantados con la colaboración entre Kygo y Whitney. Sabíamos que Kygo sería el productor adecuado para potenciar la poderosa interpretación vocal de Whitney en 'Higher Love', respetando el alto nivel y expectativas a los que los fans han estado habituados durante más de tres décadas. La reaparición de esta hermosa interpretación de archivo hará que el legado musical de Whitney llegue a una nueva generación durante los próximos años. ¡Que se prepare todo el mundo para bailar con este tema inspirador y emocionante, un ejemplo del increíble talento de KYGO y un recordatorio de por qué nos enamoramos de Whitney desde el principio!».

Kygo añade: «Me sentí muy orgulloso cuando los herederos de Whitney Houston se acercaron y me ofrecieron la oportunidad de trabajar con una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos. ¡Reelaboré la canción desde cero y estoy muy contento con el resultado!

«Higher Love» es una versión del clásico de Steve Winwood de 1986 que celebró su 33er aniversario el 20 de junio. Los herederos de Whitney Houston le mostraron a Kygo la grabación de archivo de la versión de Whitney, que anteriormente se publicó como bonus track en una edición solo para Japón en su álbum I'm Your Baby Tonight de 1990. Al escuchar la pista de Whitney, Kygo corrió al estudio, emocionado de tener la oportunidad de hacer música con una de las mejores vocalistas femeninas de todos los tiempos. "Higher Love" fue escrito por Steve Winwood, Will Jennings y fue producido por Kyrre Gørvell-Dahll y Narada Michael Walden.

Kygo interpretará esta canción por primera vez este domingo 30 de junio, en el PrideFestival Utopia de la ciudad de Nueva York.