El reguetonero Wisin, hospitalizado tras una aparatosa caída en medio de un concierto El artista puertorriqueño, compañero de fatigas de su inseparable Yandel, se precipitó por una trampilla de gran altura

El popular reguetonero puertorriqueño Wisin sufrió una fuerte caída del escenario este sábado justo cuando terminaba un recital en San Antonio (Estados Unidos).

El artista, en cuyo concierto estaba acompañado con su compañero de fatigas Yandel, estaba iniciando el final de show cuando marchando hacia detrás el cantante se cayó por una trampilla de enorme profundidad.

El vídeo, disponible en Youtube, muestra el momento justo en Wisin desapareció del escenario como consecuencia de precipitarse por una trampilla que por error estaba abierta.

Por suerte, la fuerte caída no ha supuesto para el cantante un trastorno demasiado grave más allá del susto. Y a pesar de que le hospitalizaron, pudo mandar este mensaje a través de Instagram: «A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra, pero como siempre nos levantamos y seguimos», escribió acompañando a la publicación.