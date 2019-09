El rock vuelve al número uno en Estados Unidos y destrona a Taylor Swift La banda Tool coloca su nuevo disco «Fear Inoculum» en lo alto de la lista Billboard 200, con casi cien mil copias más que lo nuevo de la cantante

Destronar a toda una Taylor Swift, es el pequeño milagro obrado por la banda Tool en Estados Unidos, tras colocar su nuevo álbum «Fear Inoculum» en lo más alto de la lista Billboard 200, lista que basa su clasificación en las ventas de discos físicos, los datos equivalentes a la venta de un compacto (TEA) y las escuchas en streaming que equivalen a una adquisición de disco completa (SEA).

Billboard destaca que este logro se ha conseguido sin añadir ofertas de entradas o merchandising junto a la compra del álbum, «algo que se ha convertido en un estándar para la mayoría de los álbumes de artistas que sufren a la hora de vender trabajos de una forma como la de antaño». Se han vendido 270.000 copias de «Fear Inoculum», por las 178.000 de «Lover» de Taylor Swift y 104.000 del «Norman Fucking Powell» de Lana del Rey, que copua el tercer puesto.

Tool llevaba trece años sin publicar disco, por lo que la expectación ha sido uno de los motivos que ha generado este fenómeno ya tan poco habitual cuando se habla de rock. Además, el grupo ha relanzado toda su discografía en streaming, un formato que hasta ahora rechazaban, lo cual ha hecho que otros discos suyos también entren en la lista Billboard 200: «AEnima», «Lateralus», «10,000 Days» and «Undertow» ocupan los puestos 10, 16, 18 y 19, e incluo tienen un EP, «Opiate», que ha llegado al puesto 59.

Este número uno de Tool sigue la estela de otros logros rockeros como el de The Raconteurs (en julio), Vampire Weekend (en mayo), Dave Matthews Band (en 2018), Arcade Fire (2017), Blink-182 (2016) y Tom Petty and the Heartbreakers (2016), pero es aún más sorprendente debido al estilo de la banda californiana. que practica un rock muy complejo y enrevesado, alejadísimo de los cánones comerciales. Un pequeño milagro.