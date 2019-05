Rosalía hace un guiño a Tarantino en su nuevo videoclip Con «Aute Cuture», la cantante catalana da otro formidable golpe de efecto musical y estético

Rosalía continúa consolidándose entre las estrellas mundiales del pop con el lanzamiento de su nueva canción «Aute Cuture», un juego de palabras con la expresión francesa «haute couture» (alta costura). La canción — coescrita por Rosalía junto a El Guincho y la autora española Leticia Sala— retrata a una joven segura de sí misma que ha superado un desengaño amoroso y que ahora proyecta su fortaleza en su pasión por la moda y el estilismo personal. Rosalía lanza la canción junto con un nuevo y sorprendente vídeo de alto voltaje. Dirigido por Bradley y Pablo a partir de una idea de Rosalía y Pili, el vídeo cuenta la historia de «Aute Cuture», una «pandilla de belleza mística». La pandilla vestida de látex llega a la ciudad para renovar a todo el mundo, con su lideresa a la cabeza, preparada para demostrar lo que es el glamour luciendo unas impresionantes uñas decoradas con joyas que, por cierto, no le impiden dar palmas.

«"Aute Cuture" es el título: mal escrito pero con guasa y fuerza. Compuse este tema antes de empezar la gira del mal querer y me he tomado el tiempo necesario para que la canción saliera con el mejor video que pudiera acompañarla. Bien de palmas, nail art y Tarantino vibe. Disfrutadla y ojalá os haga bailar y reír como a mí», describe la propia Rosalía.

«Aute Cuture» llega justo un año después de su éxito mundial «Malamente» y en medio del éxit de su single «Con Altura» con la superestrella de Reggaeton J Balvin y El Guincho. Tras debutar hace solo dos meses entre las canciones seleccionadas de la semana de Pitchfork, The New York Times, Jimmy Fallon y otros, «Con Altura» ha entrado en el Top 5 de la Lista global de vídeos de YouTube en las últimas semanas, y acaba de ser nombrada una de las «10 mejores canciones de 2019 (hasta ahora)» por la Revista Time, que declara que «tiene el sonido del futuro de la música pop global». El reconocimiento al arte innovador de Rosalía continúa esta semana, ya que la artista protagoniza el artículo de portada del esperado número anual musical de The FADER, por «transformar lo que significa ser una estrella del pop, a medida que alcanza el estrellato global».

El ya emblemático álbum de Rosalía, «El Mal Querer», fue un éxito inmediato de crítica y público tras su publicación el otoño pasado. La innovadora fusión de flamenco clásico con R&B y ritmos electrónicos que presenta, junto con el especial interés de Rosalía en el aspecto visual, la moda y la coreografía, fue aplaudida por los fans de todo el mundo. La industria de la música en general tomó nota, ya que Rosalía obtuvo seis nominaciones al Grammy Latino y se llevó a casa los premios a la Mejor canción alternativa y a la Mejor interpretación de fusión urbana.

Los elogios de la crítica de finales de año también siguieron este ejemplo, ya que la joven artista española fue elegida varias veces No.1 en categorías como Mejor álbum, Vídeo, Canción y Nuevo Artista de 2018. La primera mitad de 2019 ha demostrado que la carrera de Rosalía continúa en ascenso, con menciones especiales en el New York Times (25 Songs That Matter Now), Rolling Stone (Year in Music), Billboard (2019 Preview), y TIME (New Genereation Leaders 2019), una colaboración a dúo en el nuevo álbum de James Blake, múltiples nominaciones al Billboard Latin Music Award y su participación en la nueva película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, protagonizada por la ganadora del Oscar, Penélope Cruz.

Después de sus espectaculares actuaciones en Coachella el 12 y 19 de abril, en las que compartió «Aute Cuture» por primera vez, y con una gira limitada y con entradas agotadas «El Mal Querer Tour», Rosalía continúa ofreciendo su impresionante directo a los fans del mundo entero. Los seguidores que deseen verla en directo podrán hacerlo en varios festivales europeos este verano, entre ellos, el Primavera Sound (Barcelona), el NOS Primavera Sound (Portugal) y Roskilde (Dinamarca). A continuación, regresará a Estados Unidos para ofrecer una esperada actuación en Lollapalooza el 4 de agosto en Chicago.