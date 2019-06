Rosalía reivindica el «amor libre» en Glastonbury La cantante actuó en el mítico festival británico, donde compartió cartel con The Killers, The Cure o Janet Jackson

Durante su concierto este viernes 28 de junio en el festival de música Glastonbury, la cantante Rosalía no dudó en lanzar sobre el escenario, entre el español y el inglés, un mensaje antes de cantar uno de sus últimos éxitos, «Aute Cuture». «¿Sabéis que hoy es el día internacional del amor libre?», comenzó a decir, recibiendo aplausos y vítores por parte del público y también por parte de su propio cuerpo de baile.

«Para mí, "Auto Cuture" es una canción de celebración, de poderío. Y creo que hoy es un día de sentirte orgulloso; de seas quien seas, y y ames a quien ames, porque... ¿Sabéis qué? Hay muchas maneras de amar y ninguna es mejor que otra», finalizó.

No es la primera vez que la popular cantante se posiciona a favor en estas cuestiones. El pasado 19 de junio, Rosalía publicó un tuit a favor del matrimonio homosexual y su legalización, preguntándose por qué solo es legal en 25 países del mundo.

La cantante actuó ayer, a las seis de la tarde, en el escenario John Peel, junto a un cartel repleto de célebres artistas como The Killers, The Cure, Janet Jackson, Kamasi Washington, Vampire Weekend, Miley Cyrus o Tame Impala. El diario británico «The Telegraph» incluso le ha dado cinco estrellas a su actuación, a pesar de que su redactora, tal y como reconoce, no entiendese nada de español.