Scorpions, el himno del heavy-rock europeo resuena con fuerza La banda celebrará su 55 aniversario el año que viene con la publicación de un nuevo disco

Este fin de semana, un total de 53 bandas sonarán en el Download Festival, la gran cita de rock duro y metal que se celebra en Madrid. Sobre sus cuatro escenarios, referentes nacionales e internacionales como Slipknot, Tool, Papa Roach, Amon Amarth, Architects, Vita Imana, Red Fang, Toundra, Sabaton, Stone Temple Pilots, Berri Txarrak o Sum 41 convertirán de nuevo el recinto de La Caja Mágica en el epicentro de un gran terremoto eléctrico.

Allí también estarán los legendarios Scorpions que, en la última década, han anunciado su separación en un par de ocasiones para finalmente echarse atrás ante la evidencia de que mantienen su poder de convocatoria intacto. Así, el año que viene cumplirán la friolera de 55 años en un increíble estado de forma. «¿Puedes creerlo? Después de tantísimo tiempo en este negocio, sigo teniendo la misma ilusión del primer día. Y entre nosotros nos llevamos mejor que nunca, el equilibrio es perfecto», asegura su cantante Klaus Meine, que tampoco ha perdido su proverbial sentido de la amabilidad y la empatía con los periodistas.

«Tengo una gran noticia que darle», espeta el vocalista. «Hemos empezado a trabajar en un nuevo disco y tiene una pinta fabulosa. Ahora estamos haciendo un parón en las grabaciones por los conciertos y festivales de verano, pero el trabajo que hemos hecho hasta ahora nos tiene muy entusiasmados, las demos que tenemos son un gran comienzo. Así que podemos decir que en 2020 lo tendremos listo para publicar. Podremos celebrar nuestro 55 cumpleaños con un nuevo disco».

Para Meine, ver que la maquinaria de Scorpions sigue a pleno rendimiento es «un motivo de orgullo, porque en este negocio nunca sabes cuándo se va a acabar, por muy leyenda que seas. Por eso, entrar en el estudio de nuevo, moldear nuevas canciones con mis compañeros y ver que nuestra energía sigue ahí, te insufla muchísimas ganar de seguir. Grabar un nuevo álbum es un gran desafío en los tiempos que corren, pero estoy excitadísimo porque los jugos creativos siguen fluyendo, ¡es genial! (risas)».

Su próximo trabajo, asegura, «será muy divertido y tendrá la sangre del verdadero rock’n’roll», un líquido que empieza a escasear en las listas que muestran lo que más se vende, pero que en su opinión, no corre el riesgo de desaparecer. «Nada de eso. El tiempo ha demostrado que seguir hablando de la muerte del rock es una tontería. Sigo viendo cientos de bandas jóvenes increíbles, como Greta Van Fleet y muchos otros».

En su concierto en Download, no obstante, ofrecerán un repertorio plagado de clásicos como «Winds of Change», «Still lovin’ you», «No one like you» o «Rock you like a hurricane»; himnos del heavy-rock europeo que siguen siendo un valor seguro en sus directos. «Aún me impacta ver cómo se emociona el público con ellos», asegura Meine.