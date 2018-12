Serrat interrumpe un concierto en Barcelona para reprender a un espectador que le pidió cantar en catalán «Es la primera vez que tengo que parar el espectáculo, se puede usted sentir orgulloso», dijo a un asistente de la actuación que ofreció el viernes 21 de diciembre en el Auditori del Fòrum

Juan Carlos Delgado

Tras una larga travesía que las ha hecho universales, las canciones del mítico disco «Mediterráneo» llegaron esta semana a Barcelona, ciudad natal de su autor, Joan Manuel Serrat. «El noi de Poble Sec» ofreció tres conciertos (entre el 18 y el 21 de diciembre) en el Auditori del Fòrum de la Ciudad Condal como broche en la península de la gira «Mediterráneo da capo», que en enero llegará a Las Palmas de Gran Canarias y Tenerife, antes de volver a cruzar el Atlántico camino de República Dominicana.

En las dos primeras citas programadas, Serrat respondió a la calidez del público con sendos conciertos generosos, que se alargaron con bises de lo mejor de su repertorio. Y por el mismo camino iba la actuación del viernes, hasta que un espectador se cruzó en su camino. Según cuenta el periodista Javier Torres, presente en el concierto junto con sus padres y su hermano, cuando el intérprete llevaba cantadas unas diez canciones, un individuo que estaba entre el público le gritó: «¡Canta en catalán, que estás en Barcelona!».

Tras escucharlo, Serrat, visiblemente enojado, no dudo en interrumpir el concierto para dirigirse al autor de la queja. «Aquí alguno ha venido despistado», empezó diciendo y, ante los aplausos de los asistentes, continuó, con tono de enfado y reproche: «Déjenme hablar. Este disco fue compuesto en castellano hace 47 años y este espectáculo lo repasa de arriba a abajo. Sé perfectamente que estoy en Barcelona, seguramente lo sepa antes que usted».

Y, entre vítores del respetable, Serrat remató: «Es la primera vez que tengo que parar el espectáculo, que ha girado por todo el mundo, porque alguien diga algo así. Es increíble que en los tiempos que corren haya gente que no lo entienda. Se puede sentir usted orgulloso». Después, el intérprete retomó el concierto con la tranquilidad y profesionalidad que sólo dan los años, y cantó seis o siete canciones en catalán antes de terminar el espectáculo.

El «altercado» no tardó en saltar a las redes sociales y, de hecho, hasta puede verse un vídeo del mismo en YouTube:

No está de más recordar que Serrat renunció a participar en el Festival de Eurovisión de 1968, apenas 12 días antes de que se celebrara en Londres, porque el régimen franquista no le dejó interpretar la canción «La, la, la» en catalán. Finalmente, fue Massiel la que cantó -en español- el tema compuesto por el Dúo Dinámico, logrando la victoria para España en el concurso eurovisivo. «Serrat recibió una gran presión por parte de los políticos catalanes de la época», recordaba en estas páginas José Ramón Pardo, periodista especializado en música y redactor jefe en la revista «Blanco y Negro» en aquel momento.

Una presión que, medio siglo después, ha vuelto a sentir el intérprete catalán, al que los independentistas defensores del «procés» han llegado a calificar de «traidor» por declaraciones como esta que hizo en Chile: «Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos. Sigo pensando lo mismo».

A principios de este año, incluso se inició una campaña en las redes sociales por parte de los independentistas para boicotear la emisión del documental «Serrat, el noi del Poble Sec», espacio especial sobre la vida del cantautor que pudo verse en TV3, donde superó en un 11,5% los registros que normalmente tiene el formato «Sense Ficció» de la cadena pública catalana.