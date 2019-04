Serrat y Sabina se dan un «piquito» para anunciar su nueva gira conjunta Lo han confirmado con un divertido vídeo compartido en redes sociales

Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina han anunciado que preparan su regreso conjunto a los escenarios, a través de un divertido vídeo publicado en sus redes sociales. «Nano, se está preguntando la gente que por qué una tercera vez y yo me pongo romántico y sentimental y solo contesto que por amor al oficio y a nosotros dos», dice Sabina en el mensaje.

El músico de Úbeda continúa diciendo que «en estos años, cuando he estado en el escenario me he sentido muy solo. Eso de mirar a un lado y que tú hubieras desaparecido... Digámosle a esta gente que cinco meses antes estamos trabajando muchísimo para darles un espectáculo, hacerles reír, tratar de calentarles el corazón. Para intercambiarnos, cantar yo tus canciones y tú mejorar las mías como sueles».

En esta gira quizá vayan acompañados por un tercer artista, ya que Serrat señala con un tono misterioso que «ahora tenemos que ir los tres», a lo que Sabina responde: «Sí, pero el tercero no podemos contarlo».

Los artistas, que ya realizaron giras juntos en 2007 y 2012, tendrían ya fechas confirmadas en Uruguay, Chile y Argentina en noviembre, y habrá que esperar para confirmar que también actuarán en España.