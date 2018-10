Sinéad O'Connor se convierte ahora al Islam La cantante, que ha cambiado su nombre por el de Shuhada Davit, rompió una fotografía del papa Juan Pablo II durante una aparición en un programa de televisión en Estados Unidos

ABC

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor ha anunciado que se ha convertido al Islam. La artista saltaba a la palestra por la polémica gerenara en una aparición televisiva, en la que rompía delante de las cámaras una fotografía del entonces Papa Juan pablo II.

La autora de «Nothing Compares 2 U», que ha cambiado su nombre por el de Shuhada, ha retransmitido su conversión a través de su cuenta de Twitter.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de octubre de 2018

«Os comunico que estoy orgullosa de haberme vuelto musulmana», escribía en su cuenta de Twitter, donde también avanzaba las decisiones de su conversión «Es la conclusión natural de cualquier de cualquier teólogo inteligente. Todo estudio de las Escrituras conduce al Islam. Lo que hace que todas las demás escrituras sean redundantes. Me darán (otro) nombre nuevo. Será Shuhada».

Ayer mismo, el imán irlandés Shaykh Dr Umar al-Qadri publicaba un vídeo en su cuenta de la misma red social en el que aparecía junto a la artista diciendo la declaración de la fe islámica.

Poco después, la cantante daba las gracias a los musulmanes por su apoyo: «Gracias a todos mis hermanos y hermanas musulmanes que han sido tan amables de darme la bienvenida a la Umma hoy en esta página. No os podéis ni imaginar de lo que vuestro cariño significa para mí»

Thank you so much to all my Muslim brothers and sisters who have been so kind as to welcome me to Ummah today on this page. You can’t begin to imagine how much your tenderness means to me ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 25 de octubre de 2018

No es la primera vez que O'Connor, que cambió legalmente su nombre por el de Magda Davitt el año pasado, ha hablado públicamente de religión. Siete años después de romper la imagen de San Juan Pablo II, fue ordenada sacerdote por una iglesia disidente en Lourdes. La Iglesia Católica no reconoció la ceremonia.