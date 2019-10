A Singer of Songs y Coffee & Wine también aplazan su concierto en Barcelona por la falta de seguridad «Nos duele muchísimo ver a nuestra ciudad cubierta de humo y ceniza», dicen en su comunicado conjunto

El goteo de cancelaciones y aplazamientos de conciertos por la falta de seguridad en Cataluña sigue incesante, y probablemente irá a más en las próximas horas. En la tarde de este jueves, A Singer of Sons (un cantante belga afincado en Barcelona desde hace más de veinte años) y el dúo de folk-pop Coffee & Wine han anunciado que aplazan su actuación del próximo sábado en La Violeta de Gràcia.

«Ante la situación que se vive ahora mismo en Barcelona tras los acontecimientos de los últimos días y la previsión de inestabilidad de los próximos, el concierto de a Singer of Songs y Coffee & Wine de este sábado en La Violeta de Gràcia se aplaza a una fecha todavía por confirmar», dice el comunicado desde Son Canciones, sello discográfico de a Singer of Songs y promotora del concierto, enviado por email a los compradores de entrada. «Vistos los acontecimientos de las últimas noches y teniendo en cuenta que la sala está a pocos metros del epicentro de las protestas, tememos no poder garantizar la seguridad de los asistentes».

En el comunicado, firmado también por los dos grupos de música, la organización lamenta la situación: «Nos duele muchísimo ver a nuestra Barcelona cubierta de humo y ceniza. Hemos hecho todo lo posible para no tener que cancelar el concierto del próximo sábado, porque queremos seguir adelante, siempre (…) Lo sentimos muchísimo. Pero os lo recompensaremos. Y volveremos más fuertes que nunca. Que no pare la música nunca».

Este concierto era el segundo que iban a celebrar las dos bandas, amigos y colaboradores desde hace años, después del celebrado en la sala Galileo Galilei de Madrid el pasado 4 de octubre. El importe de la entrada para el concierto, según explican en el comunicado, será devuelto a aquellos compradores que lo soliciten por email, aunque también podrán conservar la entrada para la nueva fecha que será confirmada en breve.