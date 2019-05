The Who tocan con instrumentos de juguete en el show de Jimmy Fallon La banda fue invitada a cantar «Won't get fooled again» en el popular programa televisivo, siguiendo los pasos de Aerosmith, Metallica o Madonna

El presentador estadounidense Jimmy Fallon, famoso por proponer divertidos juegos a los artistas más populares del planeta en su programa Tonight Show, ha contado esta semana con Roger Daltrey y Pete Townshend, los mismísimos fundadores de The Who. El cantante y el guitarrista tocaron el single de 1971 «Won't Get Fooled Again» con instrumentos de juguete, tal como lo hicieron en su momento Aerosmith, Adele, Madonna o Metallica, entre otros. En la actuación de los Who, Daltrey toca la pandereta y canta, Townshend tocar una guitarra de juguete, y Fallon los acompaña al teclado y la caja china, junto a la banda del programa, The Roots.