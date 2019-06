El vertiginoso triplete musical de Ana Guerra de este fin de semana Hoy actúa en But y el domingo en el Wanda, en el Concierto por la Paz promovido por el Papa

La cantante tinerfeña presenta su álbum «Reflexión» al completo por primera vez en Madrid (este viernes en la sala But). Pero ese concierto será sólo el pistoletazo de salida para un frenético fin de semana en el que volará a Canarias para participar en el Sun & Stars Festival y después regresar a la capital y subir al escenario del estadio Wanda Metropolitano. Allí, compartirá una calurosa velada (literal, pues se esperan más de cuarenta grados) con compañeros como Luis Fonsi, Miguel Poveda, Sara Baras, Ainhoa Arteta, Diego Torres, Rosana, Juan Magán, Marta Sánchez, Antonio José, Aitana o Sebastián Yatra, en el gran Concierto por la Paz promovido por la Fundación Starlite y la Fundación Scholas Occurrentes, creada y promovida por Su Santidad el Papa Francisco.

—¿Va a tener invitados en su concierto de la sala But? ¿Quizá alguien de Operación Triunfo?

—Sí, me acompañará Roi, y habrá más gente. Además de mis bailarines, claro, ¡va a ser una noche súper, súper especial!

—¿Hace poco vio a Alejandro Sanz en el Wanda, aprendió algo en ese macroconcierto?

—Sí, me quedé con un montón de detalles, que hacen que el «show» sea mejor. Por ejemplo, hubo uno que me llamó mucho la atención, y que lo quiero coger como referencia. Justo antes de entrar Alejandro al escenario, presenta a todos sus músicos a través de las pantallas gigantes, con su nombre y su instrumento. Me parece un detalle precioso, porque así la gente les presta más atención a lo largo de la actuación.

—En estos grandes conciertos a veces se hacen pequeñas trampas, con voces pregrabadas. ¿Vio cómo cazaron a Bon Jovi hace unos días?

—¿En serio? Pues no lo vi. A veces se llevan coros o instrumentos pregrabados, como apoyo cuando no puedes llevarte a los coristas o los músicos, Pero yo nunca he cantado en «playback».

—¿Cómo surgió la oportunidad de participar en el Concierto por la Paz del domingo?

—A través de la compañía. Voy a poner mi granito de arena. Creo que buscaban artistas que tengan compromiso por la paz, y yo intento que mis canciones reivindiquen algo, que hablen de algo, que no sea una canción porque sí. Todos cantaremos un tema.

—Entre las dos citas en Madrid, actuará también en Canarias. Un poco frenético, ¿no?

—Sí, imagínate. Además es un festival súper grande, con Daddy Yankee, David Bisbal... Ahí estaré, dándolo todo en mi tierra.

—El título de su disco, «Reflexión», hace una llamada a la misma?

—Ha dado en el clavo; tiene esa filosofía. Soy una artista que se está definiendo todavía y que reflexiona mucho por muchas cosas.