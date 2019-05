50 aniversario Woodstock: todas las canciones del mítico festival de música se reunirán en una colección de 38 discos y 36 horas Se tratará de una recopilación de 432 canciones, cuya fecha de publicación será en agosto, mes en el que se cumple medio siglo de aquel evento

Con motivo de su cincuenta aniversario, se acaba de anunciar la recopilación, en formato colección, de las 432 canciones tocadas en el mítico Festival de Woodstock, celebrado entre el 15 y el 18 de agosto de 1969. Así lo recoge la revista musical británica «NME».

A pesar de la «espantada» de inversores de «Woodstock 50» a falta de 94 días para la celebración de este festival los próximos 16, 17 y 18 de agosto, «Woodstock 50 – Back To The Garden: The Definitive Anniversary» («Woodstock 50 – Regreso al jardín. El aniversario definitivo») saldrá a la venta también durante ese mismo mes. Será una recopilación de 432 canciones en 38 discos, de las que 276 nunca antes habían sido publicadas. El precio, según la página oficial de Warner Music, es de casi 715 euros.

Aquel Woodstock original, escenario en las Montañas de Catskill en el estado de Nueva York, congregó a 400.000 personas, deseosas de ver en directo a una treintena de cantantes y bandas como Jimi Hendrix, «The Who» y Janis Joplin.

Según recoge «NME», a raíz de un comunicado, la recopilación será «una reconstrucción casi completa de 36 horas, con todos los artistas que tocaron en el festival en orden cronológico». Aquellos que adquieran esta colección de 38 discos se encontrarán también con la versión del director del documental «Woodstock, 3 días de paz y música», una réplica del programa original e incluso un diario escrito por un espectador anónimo que acudió al festival hace cincuenta años.

La colección también contará con ensayos de especialistas en música e incluso un libro que repasa aquel acontecimiento a cargo de Michael Lang, cocreador de aquella edición de 1969 y todavía promotor de la actual.

Tal y como contó el corresponsal de Nueva York de ABC, Javier Ansorena, la reedición del tan mitificado musical por su cincuenta aniversario está en entredicho después de que haya echado marcha atrás el principal inversor, garante de un cartel compuesto por nombres actuales como Imagine Dragons, Jay-Z, Miley Cyrus, The Killers, Janelle Monae y Pussy Riot, y viejas glorias como Santana y John Fogerty, que ya tocaron en 1969.