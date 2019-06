Luis Fonsi: «Cuando voy a Rusia o Vietnam el público canta en español» El domingo 23 de junio el artista puertoriqueño viene al Auditorio Fibes de Sevilla con «Vida», donde muestra su lado más íntimo e interpreta sus mayores éxitos

Luis Fonsi es el culpable del «Despacito», de sus melodías contagiosas y los ritmos universales: todos bailaron y tararearon su música, aunque fuese de manera inconsciente. Al cantante puertoriqueño le escuchan incluso quienes lo detestan, pues las cifras de discos vendidos y reproducciones en plataformas digitales hablan por sí solas, y guarda cientos de fans alrededor de todo el mundo. Este domingo día 23 de junio llega al Auditorio Fibes de Sevilla para mostrar los dos rostros de su particular receta del éxito: el íntimo y pausado por un lado y el frenético por otro. Una cita de reguetón, balada y salsa.

Es el culpable de canciones tan contagiosas como «Despacito», que a casi todos se nos han metido en la cabeza alguna vez. ¿Qué siente al causar estos efectos?

Me siento sumamente feliz y agradecido de que la gente se haya podido conectar de una manera tan poderosa con mi música. Es lo que todos los que nos dedicamos a esto soñamos y estoy muy agradecido de que 20 años después de haber iniciado mi carrera, la gente sienta eso por lo que hago.

¿Qué música escucha Luis Fonsi?

Escucho de todo, desde salsa, rock, pop, R&B hasta reggeaton y merengue.

¿Nos recomendaría alguna canción?

Soy amante de la música, así que se me hace difícil recomendarte una canción en particular... Una buena banda sonora es la de la película «The Greatest Show». Es increíble

Después de éxitos tan rotundos como «Despacito» o «Échame la culpa», ¿es aún mayor la responsabilidad y la presión al grabar algo nuevo?

La verdad que no me pongo esa presión. Esas canciones tomaron su propio rumbo y es prácticamente imposible competir con eso. Mi enfoque está más bien en ofrecer lo mejor de mi música y disfrutarme el proceso.

¿Cuál es la prueba de fuego para saber si una canción gusta?

Es algo difícil de describir... pero cuando se me eriza la piel al escucharla es un buen indicativo que estoy conectando con la canción.

El 23 de junio llega a Sevilla con «Vida», ¿qué nos tiene reservado para la ocasión?

Este show me tiene emocionado porque hemos preparado un repertorio completo de canciones que han marcado un antes y un después a lo largo de mi carrera, desde los éxitos clásicos hasta los actuales. El show tendrá sus momentos donde podremos bailar y gozar, además de otros más íntimos porque yo sigo siendo un artista romántico y disfruto muchísimo cantar con mi público. Estoy loco por llegar, recibir ese calor sevillano y darles lo mejor de mí.

¿Dónde le gusta más cantar?

Yo canto todo el tiempo, no importa donde, es algo que hago a veces sin darme cuenta.

Mientras unos disfrutan, otros trabajan. ¿Cuándo y con qué disfruta Luis Fonsi?

Trato de buscar el balance, aunque para mí trabajar es un placer, también necesito y me disfruto muchísimo mis momentos con mi familia y amigos. Por muy ocupado que esté siempre, le dedico tiempo a mi esposa e hijos, que son mi motivo principal.

¿Qué es lo más raro que ha visto desde el escenario?

Se puede decir que he visto de todo, pero sí me llama mucho la atención cuando voy a Rusia, Dubái o Vietnam, por ejemplo, y veo al público cantando en español. Es increíble. ¡Cuando voy allí cantan en nuestro idioma!

Las cifras de reproducciones y discos vendidos hablan por sí solas… ¿cree que quienes le critican también le escuchan?

No tengo la menor idea. Respeto las opiniones de los demás pero yo me enfoco más en lo que me dice mi corazón.

¿Por qué tenemos que ir a su concierto?

Porque me quiero gozar este momento con todos ustedes. Le he puesto mucho cariño y toda mis ganas a este show junto a mis músicos y bailarines, nada me daría más placer que se lo disfruten con nosotros.