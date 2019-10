MTV EMA 2019 SEVILLA Becky G y su historia de película Así es la presentadora de la gala de los premios MTV EMA 2019 que se celebra en Sevilla

Luis Ybarra Ramírez @Flamencojondo Actualizado: 14/10/2019 14:12h

Becky G, quien será la presentadora de la gala de los premios MTV EMA 2019 celebrados en Sevilla el próximo 3 de noviembre, tiene una de esas historias que inspiran a su espalda y que fácilmente podría trasladarse a la gran pantalla. Estamos ante una de esas miles de jóvenes que quiso compartir su pasión por la música con sus entonces escasos seguidores de Youtube. Ella, en aquel momento, no sabía que iba a llamar la atención del productor estadounidense Dr.Luke, quien le ofreció un doble contrato con dos casas discográficas de Sony Music. Era el año 2011 y la vida de la tal Rebbeca Marie Gómez iba a cambiar para siempre. Llegaron los sencillos, las miles de reproducciones en todas las plataformas digitales, los conciertos y la fama.

La niña de Inglewood, California, cuyos abuelos viajaron desde Jalisco sin ni siquiera conocer la lengua inglesa en busca de oportunidades, ha cumplido un sueño enorme a una edad temprana. Ahora tiene 22 años. Y no importa si desconoces su nombre, porque lo que estoy seguro que no pasan desapercibido son sus canciones.

¿Quién no ha escuchado «Sin pijama» o ha cambiado la «j» por la «y» de esta palabra evocando los ritmos de su melodía? ¿Quién no ha entrado en un bar con la controvertida «Mayores» al fondo o la más reciente «Cuando te besé», en colaboración con el argentino Paulo Londra? Tal vez no seas uno de sus más de diecisiete millones de usuarios que cada mes se sientan junto a sus éxitos en Spotify, pero algo te ha llegado de esta artista de gran popularidad internacional.

Los dobles sentidos de sus letras han escandalizado a unos y enamorado a otros. Becky G es la que canta lo de que le gustan esos que llaman señores. Ha grabado junto a Maluma, Bad Bunny, C. Tangana, J. Balbin, Natti Natasha, Thalía y otros cantantes del género urbano que están a la cabeza del panorama actual. Es una habitual de la televisión y el cine, pues aparece en películas como «Power Rangers» (2017), «Gnome alone» (2018) o «A.X.L» (2018); está nominada a la mejor artista del año en los premios Billboard de la Música Latina; el próximo 17 de octubre, saldrá a la luz su nuevo álbum, «Mala santa»; y Sevilla, mientras tanto, la espera cargada de incógnitas cuando la industria musical la ha colocado al centro de la palestra.