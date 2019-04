Festival de Música Antigua de Sevilla Asier Polo y la Orquesta Barroca de Sevilla, una gran alianza para la música en la recta final del FeMÀS La formación sevillana redondea una temporada esplendorosa en la que han estado en el foso del Teatro Real y publicado un CD dedicado a C. P. E. Bach

Jesús Morillo Sevilla Actualizado: 10/04/2019 14:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) se encuentra creativamente en un momento especialmente dulce. De entrada, se encuentra en el tramo final de una temporada en la que han contado con solistas del prestigio de la soprano Nuria Rialp y que clausurarán junto a Enrico Onofri.

Además, la orquesta publicó el pasado año en el sello Pasacaille un estupendo álbum dedicado a los conciertos de chelo de C. P. E. Bach, junto a Christophe Coin, chelista del reverenciado Cuarteto Mosaïques. A ello se suma su presencia en el foso del Teatro Real como orquesta, dirigida por Ivor Bolton, de la ópera «La Calisto», de Francesco Cavalli.

Y como colofón, por ahora, está su alianza junto al violonchelista Asier Polo, uno de los intérpretes españoles de mayor proyección internacional, para poner en escena, este jueves y viernes en el Espacio Turina, conciertos para este instrumento de Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini y Franz Joseph Haydn.

Estos dos conciertos, que tendrán de concertino director a Andrés Gavetta, no solo son una de las grandes citas de esta edición del Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS) sino que, además, se van a grabar de cara a un CD para el sello IBS que se publicará previsiblemente en otoño y que mostrará el resultado de una suma que, ambas partes, definen como fecunda y estimulante.

«Es un grandísimo honor tener a Asier Polo y la Orquesta Barroca de Sevilla en el FeMÀS», señaló su director, el violagambista Fahmi Alqhai durante el ensayo abierto que realizaron ambos en el Espacio Turina, y en el que dejaron una espléndida muestra de esta alianza interpretando compases del doble concierto de Vivaldi y unos pasajes del de Bocherini, en los que se pudo apreciar el gran virtuosismo de este intérprete.

Allí, el violonchelista bilbaíno, colaborador habitual del recordado Alfredo Kraus en el último tramo de su carrera, habló de esta colaboración con la OBS, que marca, además, su primera incursión en la música históricamente informada en un intérprete que se ha movido en los terrenos del Romanticismo y, sobre todo, en la música contemporánea, con paradas, entre otros, en compositores españoles como Luis de Pablo o Antón García Abril.

«Llevo unos veinticinco años de carrera y sentía después de este tiempo haciendo lo mismo necesitaba un estímulo para seguir trabajando, creciendo y continuar teniendo la ilusión del primer día. Este está siendo un año de retos», explicó el intérprete.

La colaboración con la orquesta sevillana le da también la oportunidad a Asier Polo de introducirse en la música barroca y el clasicismo, interpretados desde la óptica de los instrumentos históricos, por lo que ha utilizado cuerdas de tripa y arco barroco.

«Grandísimo respeto y admiración»

El acercamiento a la OBS, señaló, se debió, fundamentalmente, por el «grandísimo respeto y mi admiración a esta orquesta, por lo que es un regalo tocar con ellos. Es una oportunidad muy bonita», explica.

La Orquesta Barroca de Sevilla y Asier Polo durante el ensayo - Cristina Gómez

La cercanía y la complicidad con los músicos de la Barroca es algo que destaca un intérprete acostumbrado a tocar junto a grandes orquestas sinfónicas, donde los ensayos son más despersonalizados que los vividos junto a una formación más camerística.

«Es una relación completamente diferente. Por ejemplo, el tuba de la sinfónica lo puedes tener a cien metros y no hablar con él. Aquí es como hacer música con amigos. Cuando surgió la idea de hacer estos conciertos, se lo comenté a Ventura Rico -coordinador de la OBS- y a Pedro Gandía -director artístico de la OBS- no me dijeron que no».

Nivel musical espectacular

La elección del programa se basó, comenta Asier Polo, en que «eran conciertos que había tocado antes y que son de mis favoritos. El de Haydn es el concierto redondo, nadie puede dudar de esa belleza. Con Bocherini, por su parte, me siento muy identificado, porque era violonchelista y puso el instrumento al nivel de virtuosismo del violín. Es una música que fue muy revolucionaria en su día».

De Vivaldi Asier Polo y la OBS interpretarán tres conciertos, entre ellos, el doble junto a Mercedes Ruiz, la violonchelista de esta orquesta, un motivo más para «hacer música con amigos».

Para la Barroca la alianza con Asier Polo también les aporta para ganar en «flexibilidad de sonido y poder hacer un gran Boccherini y Haydn», explica el director artístico de la OBS, quien defiende que el acercamiento que hace el violonchelista a estos compositores barrocos es históricamente tan informado como el que ha hecho anteriormente a la obra de, por ejemplo, Dmitri Shostakóvich.

«Hay que escuchar a Asier Polo, es una maravilla. Nos aporta un nivel musical espectacular e intentamos estar a su nivel. Es una felicidad extraordinaria convertir el sonido que tiene en música», concluye Gandía.