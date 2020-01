Ocio De El Barrio a Zahara, algunas de las propuestas de ocio para el fin de semana en Sevilla Los musicales «Dirty dancing» y «The primitals», la revisión del teatro de Lorca en el Central y el recital operístico del Espacio Turina son otros de los eventos destacados

Luis Ybarra Ramírez Actualizado: 10/01/2020 07:10h

Los conciertos de El Barrio en el Polideportivo San Pablo y Zahara en Cartuja Center protagonizan la oferta musical, pero hay mucho más. «Dirty dancing» llega a Fibes y «The primitals» a Box Cartuja. Los teatros se vuelcan en la obra de Federico García Lorca y en los niños, mientras que la ópera y el clásico ganan terreno desde el Espacio Turina. Estas son nuestras propuestas de ocio para el fin de semana en Sevilla.

El Barrio y su «El danzar de las mariposas»

Muchos desconocen su nombre. Pasaría inadvertido caminando por una avenida entre un montón de gente sin su sombrero de ala corta a la cabeza. No obstante, cuando José Luis Figuereo se transforma en El Barrio, cualquiera que haya coqueteado con su música podría distinguirlo tan solo por la silueta, por lo que ha logrado lo que toda figura pública desearía: legiones de seguidores, marabuntas en las taquillas y, además, poseer el rostro más desconocido de los conocidos. Una extraña virtud que está al alcance de muy pocos.

El cantante del barrio gaditano de Santa María presenta este viernes y el sábado su último trabajo discográfico, «El danzar de las mariposas», en el Palacio de los Deportes San Pablo a las 22 horas. En la actualidad, se encuentra recorriendo la geografía española con la gira de un álbum que ha recibido desde su salida al mercado el cariño de su público. El single, que también da título al disco, arde en las radiofórmulas y sus letras pegadizas esperan bailar al son del batir unas alas de insecto en el polideportivo más rockero de la ciudad. Las entradas, como suele suceder cuando se prodiga en una cita señalada, casi se han agotado para las dos noches mágicas que se avecinan.

El Barrio es el rey por derecho propio del flamenco en diminutivo. De un género que ha evolucionado con el paso del tiempo y la maduración de una serie de conceptos, pero que siempre ha conservado unos puntales inamovibles durante su trayectoria. Desde su primer «Yo sueno flamenco» hasta lo que nos trae a día de hoy, hay un tono festero, cabizbajo por momentos aunque siempre alegre, que no se pierde por mor del éxito o la moda.

Al ritmo de la rumba y la salsa. Del rock con acento sureño, el folclore andaluz y el pop cuya fórmula muchos han tratado de seguir, pero solo un puñado de artistas ha logrado, él ha cimentado más de veinte años de plena dedicación con una colección de «Sold outs» y distinciones por ventas de ejemplares irrefutable. Por eso, a nadie le es ajeno ahora «Pa Madrid» o «Somos barrieros», aunque la mayoría tenga que realizar un gran esfuerzo para recuperar de su memoria el color o la forma de sus ojos.

Todo comenzó junto a una guitarra en la peña La Perla de Cádiz. Ese niño criado entre trastes y paredes de cal blanca viajó hacia otros escenarios del país con el instrumento bajo el brazo, llegando a acompañar a bailaores de la talla de Antonio Canales y Sara Baras o la genuina Juana la del Revuelo, cantaora de Triana. Una maqueta que llegó a la sede de Senador le cambió la vida laboral en un principio y personal justo después, como una consecuencia inmediata de la buena respuesta de su trabajo. Entrados en los años 2000, tras publicar «La fuente del deseo», «Me voy al mundo» y «Ángel malherido», se consolida poco a poco como uno de los cantantes más aclamados del panorama nacional.

El Barrio, desde entonces, evoca a Alameda, Triana o Los Puntos en canciones como «LLorando por Granada». Trae palmas y sonidos urbanos, quejas que escuchó de pequeño y que más tarde ha conseguido reinterpretar y un estilo propio que solo parece fácil desde fuera. Algo reacio a las entrevistas y promociones, dice que le gusta Manolo Caracol, ha arrasado en el WiZink Center de Madrid y los múltiples oros y platinos se muestran enmarcados en la vitrina imaginaria de su pasado que trasladamos hasta estas líneas. Todo aterriza, a modo de conclusión, en el Palacio de los Deportes, que clama a voces el grito que reune a los barrieros.

El Barrio. Palacio de los Deportes. Hoy y mañana. Entradas: desde 40.70 euros. Más info. en www.cantautorelbarrio.com

Dos musicales: Dirty Dancing y The Primitals

La comedia y el baile vienen vestidos en forma de musical este fin de semana a los auditorios del Palacio de Congresos y Box Cartuja. El emblemático «Dirty dancing», que ya se ha estrenado con éxito en Sevilla en años anteriores, vuelve a los escenarios este viernes para quedarse hasta el domingo, y la surrealista «The primitals» ofrecerá una función única con chamanes, rostros pintados y voces al unísono como protagonistas.

La banda sonora de «Dirty dancing» , su escenografía y las coreografías en las que los intérpretes Patrick Swayze y Jennifer Grey se envuelven a través de la seducción en cada fotograma han quedado como grandes hitos de la historia del cine. Trama habitual en la reposición de las principales cadenas de la que se han armado una multitud de versiones en diferentes formatos. En esta ocasión, el clásico que triunfó en el Hollywood de los 80 regresa con la fuerza que lo caracteriza a las tablas de un teatro.

El romance entre un apuesto profesor de baile, Johnny, y su alumna adolescente, Baby, es el hilo conductor que da paso a algunas de las escenas más memorables del largometraje. Trajes que vuelan, pies que se elevan y canciones como «Hungry eyes», «The time of my life» y «Do you love me?» componen esta obra que la crítica ha valorado como «Sexy, sensual y atrevida». Bajo la producción de Letsgo Company, un cuerpo de casi veinte artistas darán vida a la historia de aquel centro de las montañas de Catskill, a 160 kilómetros de Nueva York, donde el amor afloró junto al movimiento del cuerpo en las aulas de ensayo. Años 60, brechas sociales e inocencias que empiezan a perderse en la juventud americana.

«Dirty dancing». Fibes. Hoy, mañana y domingo. Entradas: desde 29,04 euros. Más información en www.fibes.es

En «The primitals», «cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público (a carcajadas o a machetazos), pero siempre rebosando música de mil géneros...». Así se anuncia esta extraña pieza que promete comedia y diversión.

Yllana y Primital Bross han unido sus recursos hasta dar con una propuesta que ansía no dejarnos indiferentes. Arriesga a capela, brinda soluciones medicinales reales o supuestas y deja espacio a la lucha. También se retrotrae a los ritos de antaño y de nunca, a los desequilibrios mentales y a las pretensiones humanas de grandeza para tratar de atrapar a los asistentes en un mundo de delirios y delicias melódicas. De espectáculo de autor que de manera fugaz se mostrará en este viernes por vez primera en la capital hispalense.

«The primitals». Box Cartuja. Hoy a las 21 horas. Entradas: 22 euros. Más información en www.boxcartuja.com

Actores de la obra «The primitals» - ABC

Ópera y música clásica en el Turina

Las entradas para disfrutar del contratenor Philippe Jaroussky y el pianista Jerome Ducros se han agotado. Sin embargo, aún quedan butacas libres para ver en este mismo espacio a la Orquesta Bética de Cámara el sábado dentro del ciclo Maestros y Alumnos y a Codice, de estilo sacro, el domingo en los Encuentros Sonoros.

Ópera, música clásica y sacra. Espacio Turina. Hoy, mañana y pasado. Entradas: desde 8 euros. Más información en www.icas-sevilla.org

Muestra de teatro infantil y familiar

El ciclo de teatro continúa con un concierto en el que un hechicero anciano se pierde en un mundo de cuentos. «Musicalifragilístico» supone la inmersión a un universo de fantasía donde se rescatan personajes de las películas de la infancia y se liberan de sus encantamientos para que los disfrute toda la familia por igual.

«Musicalifragilístico». TNT. Mañana y pasado a las 17.30 horas. Entradas: 10 euros. Más información en www.atalaya-tnt.com

Rebuscando en el teatro de Lorca

Pablo Remón es uno de los dramaturgos más innovadores del panorama actual y esta es su revisión de una obra de Federico García Lorca. Estamos, por tanto, ante una versión libre de «Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores». Una comedia trágica sobre el paso del tiempo y la toma de decisiones.

«Doña Rosita, anotada». Teatro Central. Viernes y sábado a las 21 horas. Entradas: 20 euros. Más información en www.juntadeandalucia.es

La versión más íntima de Zahara

El lado con mayor carga emocional de la cantante, el que no tiene cabida en los conciertos en salas y festivales, será el que se muestre este sábado en Cartuja Center. Tan solo siete citas en toda España para disfrutar de un reporterio que toca sensibilidades con temas como «Con las ganas» y «El frío».

Zahara. Cartuja Center. Sábado a las 21 horas. Entradas: desde 22.68 euros. Más información en www.cartujacenter.es