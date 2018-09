Bienal de Flamenco de Sevilla de 2018 La experiencia de Inés Bacán alumbra a la juventud Inés Bacán se impone con su cante en el primer mediodía en San Luis de los Franceses de Sevilla

Luis Ybarra Ramírez

Sevilla Actualizado: 09/09/2018 15:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El cante flamenco vive en las Tres Mil de Sevilla

El recital en San Luis de los Franceses quiso plantear que el flamenco en diferentes generaciones no pierde un ápice de su esencia, pero falló al traer una muestra que demostró lo contrario. El Niño de Gines defendió su territorio con una técnica aprendida que no vale para emocionar e Inés Bacán, que no protagonizó su mejor aparación, sí deslumbró con algunos momentos desgarradores.

La de Lebrija viste de negro porque lleva más luto que alborozo. Se columpia en la bambera de Pastora con una desgana milenaria. Y una de las púas con la que se mortifica, que dura un momento, vale la entrada al espacio. Trajo fandangos, soleá por bulerías, cantiñas y seguirillas. Las letras se le desprenden de las fauces a cámara lenta y el reloj de Sevilla la mira y se para. Entonces, solo entonces, comtempla su monumento amortajado, casi en ruinas. Son los romances, arcaicos y oscuros, que calan como humedades en el paño que el público le lanza. Lo genuino sentencia y mata.

El de Gines, por su parte, buscó la resonancia de los detalles barrocos de la iglesia con la debla de Tomás y los olivaritos. Apuesta fuerte. A Mairena con las seguirillas de Frijones y Marruro, y a Camarón en los tientos. Su eco trató de lucir más que de gustar. Todo está afinado y a compás. Todo correcto. Pero a su cante no le cabe un «ole» a tiempo, entonces no hay nada. Un envase vacío. A Naranjito y a Paco Taranto le dedicó el calco de la soleá apolá que seguramente ellos le enseñaron, aunque le falta interiorizar algunos recursos para hacer suyo lo que interepreta. Con las bulerías y fandangos terminó su reperotiro junto a la guitarra de David Caro. La memoria ganó a la juventud con los arreones de la experiencia.