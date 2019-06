Ocio De Calamaro a Leiva, el rock protagoniza las propuestas de ocio para el fin de semana en Sevilla El madrileño actúa este viernes en el Pabellón de San Pablo, mientras que el argentino lo hace mañana en Fibes

El rock domina las propuestas de ocio en Sevilla en lo próximos días, con la presencia en la ciudad de veteranos héroes del rock en español, como el argentino Andrés Calamaro que ofreció recientemente una entrevista a ABC de Sevilla; compositores en crecimiento sostenido, como el madrileño Leiva; y bandas incombustibles, como Los Deltonos, que llevan reocorriendo las carreteras secundarias de la escena desde finales de los años ochenta.

Leiva, el apodo bajo el que se agazapa José Miguel Conejo Torres (Madrid, 30 de abril de 1980), es un artista que tras casi dos décadas de exitosa e incontestable carrera (10 años formando parte del dúo Pereza y desde 2012 emprendiendo un proyecto en solitario), se ha consolidado como un valor indispensable en el panorama del pop rock en español. Dentro de su gira «Nuclear», su flamante disco, el madrileño actúa este viernes en el Pabellón San Pablo.

Prueba de su repercusión es la gran acogida de este nuevo trabajo y el gran momento que atraviesa actualmente. Después de casi tres meses desde su publicación, «Nuclear» se mantiene liderando la lista de streaming de álbumes, además de haber conseguido la certificación de Disco De Oro y alcanzar la semana pasada la de Disco de Platino gracias a canciones tan brillantes como su primer single «No te preocupes por mí». o «Como si fueras a morir mañana».

El rockero ha pasado más de un año y medio sin girar con su banda, y la respuesta de su público en todas las ciudades donde está prevista su visita, está siendo abrumadora. Ha agotado entradas en muchas de las fechas de su recién arrancada gira. Aunque no se han agotado las localidades para la cita sevillana de esta noche, el San Pablo registrará una magnífica entrada que hará que se roce el lleno.

Leiva. Pabellón de San Pablo. Este viernes, a las 22 horas. Entradas: desde 24,20 euros. Más info: www.leivaweb.es

El incombustible rock de Los Deltonos

Los Deltonos, proyecto personal del cantante y guitarrista afincado en Santader, Hendrik Röver, se ha convertido en una de las formaciones más longevas de la escena nacional, dando guerra desde finales de los ochenta, con un estilo de hacer blues-rock absolutamente reconocible e incombustible, por sus letras en castellano y contundencia eléctrica.

Los Deltonos. La Sala X. Mañana, a las 21.30 horas. Entradas: 13,75 euros. Más info: lasalax.com

Noventeando en el CAAC

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) acoge una nueva sesión del festival Love the 90’s, una cita con la música creada para la pista de baile en aquella década, con especial incidencia de aquellos que llegaron a los número «uno» de la radio.

Tras el éxito de la pasada edición en el Estadio de la Cartuja, el festival se celebra ahora en el CAAC mañana a partir de la 19 horas. Serán más de cinco horas de concierto con una docena de intérpretes, productores y formaciones que dejaron algunas de las melodías más tarareadas de aquellos años, como «Saturday Night», de la danesa Whigfield, o el «It’s my Life», de Dr. Alban.

Estos son solo dos nombres que concurrirán a a un festival en el que se sucederán grandes éxitos de los noventa a cargo de Sonique, Haddaway, Gala, Culture Beat, JL Milford Aka. John Wesley, The Outhere Brothers, 2 Brothers on The 4th Floor, La Bouche, Snap!, Chimo Bayo y The Jumper Brothers.

La presentación y animación de todo este despliegue de música de baile de los noventa correrá a cargo de uno de los locutores más seguidos de aquella década, como es Fernandisco. Todos estos elementos terminan de configurar una cita para regresar a aquellos años para todos aquellos que los conocieron o para que los descubran quienes no los vivieron.

Love the 90’s. CAAC. Mañana, a partir de las 19 horas. Entradas: desde 41,80 euros. Más info: www.sharemusic.es/lovethe90s/sevilla

Andrés Calamaro - ABC

Calamaro carga la suerte en Fibes

Andrés Calamaro está de vuelta en Sevilla con «Cargar la suerte» (2018), un álbum adulto grabado en Los Ángeles y en el que opta por una producción sofisticada, en al línea del lejano «Alta suciedad» (1997). Una nueva ocasión para ver a un grande del rock argentino y, por extensión, en español.

Andrés Calamaro. Auditorio Fibes. Este sábado, a las 21.30 horas. Entradas: desde 33,90 euros.Más info: www.fibes.es

Una mirada a Ocaña

En la Barcelona de los años 70 del siglo pasado, cuando la dictadura franquista está tocando a su fin, el pintor sevillano José Pérez Ocaña lucha por sacar a flote sus pinturas y cambiar el mundo. Esta obra, que puede verse en La Fundición, echa una mirada a la lucha política y reivindicativa de Ocaña.

«Ocaña». Teatro La Fundición. Hasta el domingo, a las 20.30 horas. Entradas: 14 euros, en taquilla; 9,50 euros (32% de descuento) en oferplan.sevilla.abc.es

A vueltas con el destino

El Lope de Vega baja el telón de la temporada con «Si no te hubiese conocido», una producción del Centro Dramático Nacional, escrita y dirigida por Sergi Belbel y que reflexiona sobre las ideas de destino y libre albedrío. En el reparto de esta obra están Marta Hazas, Marta Santandreu, Óscar Jarque y Unax Ugalde.

«Si no te hubiese conocido». Teatro Lope de Vega. Hoy y mañana, a las 20.30 horas; el domingo, a las 19.30 horas. Entradas: desde 4 euros. Más info: teatrolopedevega.org