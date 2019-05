¿Qué canciones tocará esta noche Bob Dylan en su concierto de Sevilla?

Jesús Morillo Sevilla Actualizado: 03/05/2019 15:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De Bob Dylan siempre se ha dicho que es imprevisible, especialmente en directo. Cuenta la leyenda que a sus músicos les da un listado de un centenar de canciones para que se las aprendan para ir tocando y variando el repertorio durante el concierto a su antojo.

Las cosas han cambiado, como reza el que posiblemente sea su último gran éxito, y hoy Dylan mantiene, según los temas que viene interpretando en la gira española, un repertorio con solo una mínima variación en estos conciertos: la sustitución de «Cry a While», del estupendo «Love and Theft» (2001) por «Dignity», un descarte de las sesiones del «Oh Mercy» (1989) recuperado en la década siguiente.

A pesar de ello, el compositor estadounidense sigue fiel a sí mismo en un repertorio que trata de huir de lugares comunes y ofrecer un «greatest hits» de toda su carrera, que muchas veces interpreta en versiones irreconocibles, para, en cambio, seguir poniendo en primer plano los logros recientes de sus últimos álbumes de estudio con material original. De hecho, el concierto lo abre con la adictiva «Things Have Changed» (2006).

Porque de los veinte temas que Bob Dylan interpretará este viernes en el Auditorio Fibes, la mitad corresponden a sus últimos cinco discos con material propio, ocho de ellas, además, compuestas en este siglo y con especial incidencia en el último de ellos, el notable «Tempest» (2012), con hasta cuatro temas.

De los años noventa habrá paradas también en la que puede considerarse su última obra maestra, «Time Out of Mind» (1997), como son «Trying to Get to Heaven», «Make You Feel Me Love» y «Love Sick».

Los ochenta, los años más bajos de la carrera del Premio Nobel de Literatura, no están representados, mientras que de los setenta apenas hay dos pinceladas. Una de la etapa de su conversión al cristianismo, «Gotta Serve Somebody», de «Slow Train Coming» (1979), y otra de una obra mayor del rock confesional sobre relaciones rotas, como es «Simple Twist of Fate», del monumental «Blood on The Tracks» (1975).

Como curiosidad, Bob Dylan recupera también de aquellos años «When I Paint My Masterpiece», una canción que cedió para su álbum «Cahoots» a sus compinches de The Band, la banda que mejor lo ha acompañado.

Los sesenta fueron la gran década del estadounidense, unos años en los que pasó de liderar el folk y ser el oráculo de América a revolucionar poéticamente el rock y establecer el canon que dominaría las siguientes décadas, al tiempo que Bob Dylan se reinventaba en un personaje tan cáustico como escurridizo.

Resulta sorprendente, sin embargo, que el cantante no recupere ni un solo tema del que está considerado como el mejor álbum de su discografía, el inmenso «Blonde on Blonde» (1966), aunque la etapa en la que facturó el denominado «sonido de mercurio líquido» aparece con hasta tres temas del revolucionario «Highway 61 Revisited» (1965).

Son la canción que le da título al disco, «It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry», con los que está cerrando los conciertos, y «Like a Rolling Stone», la canción que cambió para siempre las reglas del rock, tanto por letra como por el sonido y su duración, y que ella sola ha generado monografías completas. La revista Rolling Stone la eligió en 2004 como la mejor canción de la historia.

Finalmente, su primigenia etapa folk tendrá paradas en tres clásicos de su repertorio: «It Ain’t Me Babe» (1964), «Don’t Think Twice, It’s Alright» (1963) y, ya en los bises, la archiconocida «Blowin' In the Wind», la canción que lo situó en un pedestal del que aún no se ha bajado.