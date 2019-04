ENTREVISTA Carlos Rivera: «Como mexicano me avergüenza la petición que ha hecho López Obrador a España» El artista azteca aterriza este sábado en Sevilla con «Guerra Tour» para presentar las canciones de su último trabajo discográfico

El mexicano Carlos Rivera ofrece un concierto este sábado en Fibes. La cita, enmarcada dentro de su «Guerra Tour», servirá para que el artista presente su nueva colección de canciones, doce temas en los que se ha quitado la armadura para abrir su corazón y hacer partícipes de su historia a todos sus seguidores. El polifacético artista atiende a este periódico en las horas previas a su cita con la capital hispalense.

En 2014 ofreció su primer concierto en Sevilla, fue en la Sala Custom. ¿Qué opinión tiene del público sevillano?

Dice la canción que Sevilla tiene un color especial, algo que puedo corroborar. Es una ciudad increíble. Siempre digo que el público andaluz es único, a mi modo de ver es bastante parecido al latinoamericano, yo diría que incluso un poquito más pasional. El calor de la gente aquí es tremendo, los fans están muy presentes en los conciertos, me encanta que sean así porque yo también lo soy. Han pasado dos años desde mi última actuación en esta ciudad, estaba impaciente. Siempre he sido muy bien recibido en Andalucía. Me hace mucha ilusión actuar en Fibes, fue el primer sitio de Sevilla en el que actué hace ya varios años (como invitado de India Martínez), y desde entonces me han tratado con mucho cariño. Aunque no lo parezca mi historia con Sevilla ya tiene unos años.

Tras aquella primera colaboración en 2013, un año después volvió a colaborar con India en Fibes.

Surgió la opción de cantar «A tu ver»”, siempre desde el cariño y el respeto por este clásico que es uno de mis temas favoritos, y desde entonces se ha convertido en nuestra canción. La hemos cantado muchas veces juntos y la hemos grabado en disco.

Aunque ya ha actuado en varias ocasiones, la de mañana será su actuación de mayor envergadura en Sevilla.

Cierto. De hecho es la segunda más grande de esta gira por España después de Madrid. Y ha sido una enorme sorpresa la gran respuesta del público. Se agotaron las entradas del concierto, y luego hemos abierto la parte de superior y estamos a punto del sold out. Cuando hay tanto amor para ti, pienso que no hay una manera mejor para agradecerlo que inmortalizar ese sentimiento en una canción. Por eso en este disco he compuesto un tema que se llama «Sígueme» en el que hablo de las partes del mundo que me enamoran, y como un puede ser de otra manera nombro a esta tierra: «que vayan a buscarnos a Andalucía». No es un cumplido, siempre la tengo presente, es una tierra para perderse.

En «Te amo hoy», uno de los temas de su último disco, colabora Vanesa Martín, una artista que es súper querida en Sevilla y que cosechó un gran éxito la semana pasada con su concierto en el Auditorio Rocío Jurado. ¿Cómo surge esa colaboración? ¿Qué tal la experiencia?

Vanesa es una gran amiga. A nivel artístico me encanta su voz, su manera de cantar. La conozco hace bastantes años. La música ha hecho que nos encontremos en muchos lugares y nos ha unido. En nuestras carreras han ido ocurriendo cosas muy similares a lo largo de los años, hemos ido creciendo de manera paralela. Actualmente es una de las artistas más importantes y reconocidas de España, y a mí me ha pasado algo parecido en México. Incluso en Argentina también despegamos a la vez. Cuando escribí «Te amo hoy» yo escuchaba su voz cantándola, así que la llamé para proponerle cantarla a dúo y le encantó la idea. Una canción que habla del amor de una manera utópica. Mucha verdad.

Usted es un intérprete romántico, mexicano, atractivo… Muchos le han bautizado como el nuevo Luis Miguel. ¿Le cansa esa comparación?

Siempre que surge un artista que empieza a generar cierto ruido, la gente empieza a comparar con un referente inmediato en ese mismo género, en México tenemos dos (Luis Miguel y Alejandro Fernández), cualquier artista nuevo mexicano siempre lo van a comparar con ellos dos. Los dos me parecen dos artistas gigantescos, con una calidad vocal extraordinaria, así que para mí es un honor que me comparen con artistas así de grandes.

Ha tenido papeles protagonistas en musicales de talla mundial como La Bella y la Bestia, Mamma Mia! y, sobre todo, el de Simba en el Rey León. ¿Qué le gusta más interpretar en los musicales u ofrecer conciertos con temas propios?

El teatro musical llegó a mi vida de manera inesperada, en un momento delicado de mi carrera, y me aportó muchísimo. En cuanto empecé me enamoré perdidamente de esta experiencia porque puse en práctica tres de mis grandes pasiones: cantar, bailar y actuar. Imagina cuánto le debo al teatro, que fue el que me trajo a España. El hecho de ser el protagonista de El Rey León, un espectáculo que ha marcado y sigue marcando una historia en un país de Europa, tuvo mucha repercusión en Latinoamérica, empiezan a darse cuenta de lo que está pasando aquí. Incluso cuando regreso a mi propio país de triunfar en España, donde yo llevaba muchos años “picando piedra”, empiezan a verme de otra manera, empiezan a darme una atención diferente, como de más prestigio.

¿Tiene algún proyecto similar a corto plazo?

Estoy inmerso en un proyecto musical cinematográfico. Se trata de una película dirigida por Carlos Saura que se está rodando en Guadalajara (México) y que se titulará «El Rey de todo el mundo». En ella tengo una pequeña interpretación, pero además me encargo de toda la música original de la cinta y de algunas adaptaciones. También participa el que está considerado actualmente el mejor bailarín del mundo, el mexicano Isaac Fernández. Es un honor trabajar con tantos buenos artistas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto recientemente, a través de una carta al Rey Felipe VI, que España «pida perdón por la conquista de México y reconozca en una ceremonia pública los agravios de hace 500 años». ¿Qué opinión tiene al respecto?

A mí me da mucha vergüenza. El país tiene muchísimos más problemas pendientes de solucionar, incluyendo el poder proteger los derechos de los indígenas de ahora, no los de hace 500 años, con quienes ya no hay nada que hacer, lo que hay que pelear son las realidades actuales. En este sentido, cabe mencionar que se está despojando a muchos indígenas de la selva por ser zonas ricas en minerales. Se les está echando de su tierra.

Algo paradójico.

Además, es absurdo e innecesario reclamar esto ahora cuando ya existe una carta firmada en 1836, el denominado «Tratado de paz y de olvido». Es obvio que el reino de España no es el actual, y México tampoco existía como la conocemos hoy.

Estas exigencias al pueblo español no casan con las posturas de su presidente sobre otros temas candentes en la actualidad.

Así es, por eso me da pena. No me explico por qué busca una confrontación entre dos países que tienen una relación tan buena como España y México, cuando el señor López Obrador no exige ese perdón a Trump, incluso dijo que respetaba sus opiniones, no está defendiendo a México de Donald Trump. Me parece increíble. Asimismo, es uno de los únicos presidentes que no se ha pronunciado en contra de Maduro en Venezuela. Con estos antecedentes no me sorprende que haga este tipo de peticiones, y una vez contextualizado al personaje, ya no debería ni molestar. A palabras necias, oídos sordos.