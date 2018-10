Concierto en Sevilla James Rhodes: «Quieren reservar la música clásica para cierto tipo de personas» El pianista y escritor londinense, afincado en Madrid, llega a Sevilla el próximo 25 de octubre al Cartuja Center para presentar su espectáculo 'Piano and Words'

La vida le debe una disculpa a James Rhodes (Londres, 1975). Este pianista y escritor londinense vive constantemente bajo una sombra que intenta apagarle una y otra vez. Pero él se agarra a las teclas del piano y la magia sucede. Ahora, la vida empieza a devolverle parte de la felicidad que hasta hace no mucho le había arrebatado. Aunque nunca será suficiente. Él piensa, cree y afirma de corazón que todo eso es gracias a su nuevo hogar: España. Desde que llegó a Madrid, vive con la vehemencia de un adolescente enamorado.

Mientras tanto, sigue en su lucha contra esas sombras. Esas que intentó exorcizar en «Instrumental: Memorias de Música, Medicina y Locura» (2015), el libro donde enumeró todas las veces que la música le devolvió la vida y todas las veces que él, por culpa de esas sombras, intentó quitársela. Así, James Rhodes llega a Sevilla el próximo día 25 de octubre al Cartuja Center para presentar su show, «Piano and words». Sin etiquetas, protocolos, ni chaqués. Aquí Bach y Beethoven dejan de ser señores con peluca, para convertirse en estrellas de rock.

Justo ayer [en referencia al martes pasado] tuiteó: «Estoy estresado y asustado. Lo único que me gustaría hacer es apagar mi teléfono durante 72 horas». Supongo que huir y esconderse de los problemas es más difícil de lo que pensamos, ¿no?

Sí, creo que todo el mundo ha sentido eso alguna vez [ríe]. A veces te sientes abrumado. A veces siento que la vida es muy difícil, aunque las cosas estén yendo bien. Algunas veces solo quiero desaparecer. Pero imagino que a la mayoría de personas les pasa, que se levantan por la mañana y dicen: «Oh, mierda, no quiero salir de casa hoy».

Antes de nada, me gustaría hablar sobre #RomperElSilencio. Me gustaría que explicase la importancia de cambiar la ley en España, en aquellos aspectos que conciernen al abuso de menores, para protegerles y ayudarles a «romper el silencio».

¡Sí, eso es lo más importante para mí! Sobre todo, por mi propia experiencia. También porque España es mi casa y es mi lugar favorito en el mundo. Lo único que encuentro difícil es que… bueno, constantemente salen noticias sobre abuso y violencia a menores y cómo falla el sistema legal a la hora de protegerles. Por eso es por lo que es tan urgente tener una nueva ley pronto. Me reuní con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; y la organización Save The Children, y acordamos esta maravillosa propuesta para que España fuera el primer país en el mundo en tener una ley que protege a los menores. Por supuesto, no podemos olvidar la urgencia de aprobar esta ley, que debería llevarse al Congreso antes de que acabe el año para que pueda convertirse en ley. Así podríamos salvar más niños y protegerles mucho mejor. Es una epidemia que se expande por el mundo y tenemos la oportunidad en España de hacer que algo absolutamente extraordinario suceda. Espero que todos los políticos sean valientes y se pongan de acuerdo para lograrlo.

Hablando de esa «epidemia», hemos visto este último año muchas noticias relacionadas con abuso de menores, pederastia en la Iglesia, abuso sexual en Hollywood, violencia contra las mujeres… parece que sí que se está rompiendo el silencio.

Sí, ya era hora, sí. Pero creo que hay algo más importante y es que hay personas que han estado «rompiendo el silencio» durante mucho tiempo y nadie les ha escuchado. Creo que ahora, por primera vez, la gente está empezando a escuchar y muy lentamente las cosas están empezando a cambiar.

Leí su libro «Instrumental» hace dos años: es abrumador, también inspirador y extrañamente gracioso, incluso. ¿Siente que escribir este libro fue menos doloroso sabiendo que ha ayudado a otras personas?

Fue muy difícil de escribir, yo no esperaba que fuera a ayudar a nadie. No pensaba que iba a tener ese efecto, pero estoy muy sorprendido por la reacción… Mi libro «Instrumental» en España se ha enseñado en las universidades, se ha enviado a algunas prisiones para que lo lean agresores sexuales… Recibí tantos y tantos mensajes y correos de tantísima gente contándome que les ha ayudado. Me hace sentir mucho mejor, claro, aunque me sienta expuesto o avergonzado sobre algunos de los pasajes del libro. Pero sabiendo que ha ayudado a la gente, desde luego que marca la diferencia…

También ha dicho en redes: «Tengo asumido que hay personas que saben que fui violado cuando era niño y que intenté suicidarme y que ellos elegirán alejarse de mí o pensar que soy una persona malvada. Cuando ocurre lo contrario, soy muy feliz. España está llena de bondad». ¿Por qué cree que hay gente a la que le cuesta ver que usted es feliz en España?

Sí, bueno, si alguna vez has estado en Inglaterra comprenderás por qué soy tan feliz en España. En España todo es mejor: la gente, el clima, la comida, la calidad de vida… Siento que finalmente encontré mi hogar aquí, en Madrid. Es un país extraordinario. He encontrado tanto amor y bondad en España… Por primera vez en mi vida siento que tengo un hogar.

El pianista londinense, James Rhodes - Jose Gutiérrez

Se ha convertido en un «influencer» en nuestro país. ¿Cómo ven desde Inglaterra su aventura española?

Odio Inglaterra, solo voy cuando tengo que hacerlo. Tengo amigos en Inglaterra, por supuesto, y los echo de menos y ellos a mí, pero cuando ven lo feliz que soy aquí, lo entienden. Ven que hay un antes y un después desde que vine a España [ríe]. Eso les hace felices. Tengo amigos a los que les digo que me visiten, que se queden aquí y se cogen un vuelo y cuando vienen de visita se ponen celosos [risas].

Actualmente también colabora en «Late Motiv» con Andreu Buenafuente. Allí tiene una sección en la cual da visibilidad y habla de temas tan serios como el abuso de menores. ¿Qué se siente al estar en el «late night» más importante de España? ¿Cómo empezó a colaborar, le llamó Andreu?

Me encanta el programa, me encanta Andreu y todo su equipo. Son muy profesionales y eficientes. Fui invitado del programa un par de veces y luego Andreu me dijo: «¿Por qué no hacemos algo con más regularidad?». Hablamos de todo, de muchas cosas. Por supuesto, hablamos de esos temas y estoy muy agradecido al programa porque es muy difícil para un programa de humor hablar de cosas como la pedofilia y el abuso de menores de esa manera, es algo muy, muy valiente. Pero también hablamos de las cosas graciosas que me suceden en España. Me encanta, me encanta charlar, la banda… Me encanta y, además, así puedo practicar mi español, que soy un desastre [risas].

Eligió como tema para su sección en el programa una canción de Extremoduro, «Stand by».

¡Oh, sí! Son geniales, soy muy fan. Una vez más, cuando llegué a España no solo descubrí las croquetas… todo esto también tiene que ver con que he descubierto a Extremoduro, Love of Lesbian y todas esas bandas extraordinarias que no había oído antes. O escuchar a Rosalía, por ejemplo. Es un mundo completamente nuevo para mí y eso es excitante.

Hablando de música, más de una vez ha afirmado que hay piezas musicales que le han salvado la vida, como La Chacona de Bach y Busoni, por ejemplo. La primera vez que escuché esas obras en su disco «Razor Blades, Little Pills and Big Pianos» (2009), me impresionaron muchísimo. Esa, por ejemplo, es una pieza preciosa.

Lo es, es preciosa. Y es larga, dura unos quince minutos. Creo que tocarla en la tele va a ser difícil [risas]. ¿Sabes? Todos experimentamos una sensación, sin importar el tipo de canción, da igual si es música clásica o rock, no importa... Es esa reacción emotiva al escuchar una pieza de música. Para mí, eso nos recuerda que somos humanos y que hay belleza en el mundo. En este momento, si te fijas en las noticias verás que estamos jodidos. Tenemos un psicópata en la Casa Blanca, tenemos a la Iglesia con casos de pederastia, día tras día, el cambio climático está destrozando el mundo… y, aún así, de alguna manera, encontramos algunos minutos para escuchar una canción y todo lo demás, durante esos minutos, parece mejor. Eso es lo que hace la música, por eso la música es tan mágica.

También ha dicho en alguna ocasión que lo que usted hace no es música clásica, sino «simplemente música». ¿Intenta, así, llamar la atención respecto al elitismo en la música clásica?

Pienso que no se trata de llamar la atención al respecto, sino que es simplemente la verdad. Odio la segregación en géneros musicales, no entiendo por qué la gente hace eso. Hay un gran problema en la música clásica y es que casi todos los que trabajan en la industria son gilipollas. Quieren reservar la música clásica para cierto tipo de personas. Es algo así como una propiedad privada. Tienes una norma en cuanto a la vestimenta, tienes que llevar corbata, tienes que entender la música y la historia y nada de eso es verdad. Y lo único que yo intento hacer es intentar compartir esta música con personas que, normalmente, no la escuchan necesariamente. No mucha gente, creo, quiere ir al Auditorio Nacional de Madrid para saber a qué conciertos pueden ir. Siempre intento hacer que mis conciertos sean tan acogedores como me sea posible. Esta música pertenece a todo el mundo. En la música clásica… puedes vestir como quieras, puedes aplaudir cuando quieras… solo tienes que hacer que la gente se anime a escuchar, eso es lo único importante.

Hablando de su show, usted tocará aquí en Sevilla el próximo 25 de octubre. ¿Alguna vez la había visitado?

Estoy muy emocionado. No puedo creer que nunca haya estado, pero es así. Es uno de esos lugares donde todo el mundo te dice que tienes que ir, porque seguro que repites [risas]. Es increíble y yo nunca he estado. Voy a llevar mi cámara, voy a darme una vuelta, voy a hacer muchas fotos y después daré un concierto. Es muy emocionante. En el concierto tendremos a Bach, Chopin, Rachmaninoff… compositores que fueron las estrellas de rock originales, en su tiempo, los Charly García de la música clásica [ríe]. ¡Es emocionante! Estoy emocionadísimo de ir a Sevilla.

En España es famoso, también, por su amor a nuestras tradiciones. Tanto es así, que ha tomado bando en la guerra entre los «cebollistas» y los «sincebollistas»…

¡Oh, ni se te ocurra empezar por ahí!

…y usted se pronuncia como «sincebollista». ¡Venga, James, si la cebolla mola!

Lo sé, lo siento por los que son «concebollistas» [risas]. Pero es que no tienen ni idea de sabores, ni de cocinar, ni de tradiciones… Es por eso que me he unido a esta competición, estoy comprometido con el respeto a las tradiciones. Pero no me gustan las cebollas. Para mí poner cebolla en una tortilla es como poner kétchup en una tortilla. Es algo que no debería ocurrir nunca.

Usted también tuiteó: «Quería decirle a mi novia “I’m fucked” [estoy jodido] y le dije “estoy follado”. No se puede uno fiar de los «falsos amigos» del español, ¿verdad?

[Ríe] ¡Me equivoco todo el tiempo! El otro día fui a la carnicería y pedí «polla de gallego» [risas]. Me pasa todo el tiempo, estoy aprendiendo. Yo quería decir que estaba jodido y no me di cuenta de que decía que «estaba follado». Por supuesto, no es educado decirle eso a tu novia porque ella pensó que me había follado a alguien, ¡pero te aseguro que no lo había hecho! [Risas].

Por cierto, ¿cuál es su expresión favorita en español?

¡Oh! ¡Tiquismiquis! [ríe]. Es genial. Y también «me cago en», porque puedes poner cualquier cosa detrás. ¡Me cago en tu madre!, por ejemplo. Hay una infinidad de maneras de insultar en español. ¡Me cago en la leche! Es fenomenal. Tíos, vosotros sois los líderes mundiales en insultar y deberías estar orgullosos de ello.