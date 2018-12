Concierto Bob Dylan, una leyenda del rock en Sevilla El compositor estadounidense actuará el 3 de mayo en el Auditorio Fibes, 28 años después de su paso por el festival «Leyendas de la guitarra»

La noticia saltaba a media mañana del viernes y en poco tiempo se convertía en la más leída en la sección de Cultura de la edición digital de ABC de Sevilla.

Bob Dylan (Duluth, Minesota, 1941) actuará en el Auditorio Fibes el próximo 3 de mayo, porque Sevilla será una de las ocho paradas que hará en España la «Neverending Tour», en la que lleva embarcado este esquivo músico de vida nómada y uno de los grandes autores del rock. Las entradas, saldrán a la venta el próximo 28 de enero en la página oficial de Riff Producciones.

La visita permitirá disfrutar a los numerosos seguidores con los que cuenta en la ciudad del primer concierto propiamente dicho de Bob Dylan acompañado de su banda en Sevilla, ciudad en la que actuó en 1991, aunque no en solitario, sino dentro de un festival denominado «Leyendas de la guitarra» que sirvió para ir calentando motores de cara a la Expo 92.

Celebrado en el rebautizado años después Auditorio Rocío Jurado, el festival reunió, del 15 al 19 de octubre en noches temáticas a guitarristas míticos de estilos y géneros que iban del jazz al flamenco, del rock al folk. Entre los participantes, estaban nombres del calibre de BB King, Steve Crooper, Paco de Lucía, George Benson, Bo Diddley, Les Paul, Roger Waters, Brian May y Roger McGuinn, entre otros.

Bob Dylan interpretó en aquel concierto, con ayuda de Richard Thompson su clásico «All along the watchtower» y se marcó un rock and roll junto a Keith Richards, en una actuación breve, por lo que su visita en mayo será el primer concierto propiamente dicho que ofrezca en Sevilla.

Será una ocasión para encontrarse con uno de los personajes más influyentes de la música popular del siglo XX, que marcó la música de sus contemporáneos —The Beatles y The Byrds estaban pendientes de todos sus movimientos en los 60—, aportó una poética adulta a las letras del rock a través del imaginario folk y la lírica contemporánea y definió la estética del género de las décadas siguientes, con una sombra tan alargada como solo comparable a la que proyecta The Velvet Underground.

A Sevilla puede que no llegue en su mejor momento, tras álbumes recientes en los que se ha empeñado en hacer versiones de Sinatra e incluso villancicos, por lo que hay que remontarse a los notables «Modern Times» (2006) y «Love and Theft» (2001) para encontrar al mejor Dylan del siglo XXI.

Porque, a pesar de que sus mejores lanzamientos en lo que va de siglo sean las estupendas «Bootleg Series» en las que saca lustre a su pasado, siempre es muy recomendable acercarse a ver en directo al estadounidense.

No solo por su condición de leyenda del rock, sino porque, a diferencia, por ejemplo, de The Rolling Stones y sus actuaciones tan previsibles, en Bob Dylan sigue intacta la capacidad de sorpresa de un artista imprevisible en la elección de su repertorio, el propio y el tradicional, del rock al blues pasando por el folk. Un intérprete capaz, es cierto, de lo peor durante un concierto, pero también de esos momentos solo al alcance de los muy grandes.