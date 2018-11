Festival de cine europeo de Sevilla 2018 Valeria Golino: «La actual idea de Europa a veces no une, sino que separa» La actriz italiana recibe el premio Ciudad de Sevilla en el Festival de cine europeo y presenta su película «Euforia» fuera de concurso

Valeria Golino es uno de los nombres propios de esta XV edición del Festival de Sevilla de cine europeo, que ha arrancado este sábado y que ofrecerá hasta el próximo 17 de noviembre más de 220 películas. La actriz itailana, famosa pr títulos como «Rain Man» o «Hot Shots!», viene Sevilla por partida doble.

Para empezar, Valeria Golino ha sido distinguida con el Premio Ciudad de Sevilla del festival,, que esta noche recogerá en la gala inaugural en el Teatro Lope de Vega, por una carrera en la que ha combinado el cine de autor europeo -ganó en sus inicios el premio a la mejor actriz del Festival de Venecia- con incursiones en grandes producciones de Hollywood.

Además, ha combinado su carrera como intérprete con la directora, que arrancó esta década y que cuenta ya con tres películas, la última de ellas «Euforia», que es la segunda razón de su presencia en el festival.

Porque «Euforia», una película sobre la relación entre dos hermanos, forma parte, aunque fuera de competión, de la Sección Oficial. «En comparación con "Miel" -su anterior largometraje- es una película más clásica, aunque introduciendo un contenido diferente, dando la oportunidad de dar otra visión», señaló sobre ella su directora durante un comparecencia este viernes en Sevilla.

Sobre el premio, Valeria Golino aseguró sentirse muy honrada, ya que dos años antes, recordó, lo ganó una buena amiga, la también cineasta Valeria Bruni-Tedeschi, que presenta en esta edición «La casa de verano», dentro de la Sección Oficial. Un film en el que la actriz italiana interviene como actriz.

«A mí normalmente no me gustan los festivales, pero Valeria me contó que el de Sevilla es un festival cinéfilo, que la ciudad es muy bonita y que me iba a divertir mucho», explicó Valeria Golino.

Entre las preguntas que plantearon los periodistas a la actriz hubo una que le cuestionaba sobre la evolución de una carrera que obtuvo muy pronto el reconocimiento de un festival como el de Venecia, donde obtuvo la prestigiosa Copa Volpi en 1986.

«Yo me he pasado doce años en América y he sido siempre muy ambibalente, preguntándome muchas veces si tendría que haber hecho más películas de autor o más películas de Hollywood. Me gustaía no haber tenido tantas dudas», señaló al respecto.

La actriz italiana, por condición de hija de un napolitano germanista y una madre griega, fue cuestionada también sobre su visión de la Europa actual. En ese sentido, señaló sentirse algo desencantada, ya que la economía y la política priman sobre los valores culturales.

«Tengo una idea de Europa más bien romántica, frenta a la que domina hoy, donde domina más lo político y lo económico. La economía es la que reina en Europa», explicó.

En ese sentido, lamentó el caso de Grecia, que definió como «bastante mortificante» por las exigencias económicas que le impuso la Unión Europea. «La actitud de países como Francia y Alemania era que tendría que haber salido» de Europa, añadió.

Por ello, lamentó que «la idea de Europa, «a veces la actual idea de Europa no une sino que separa. Ha sido una gran desilusión. Grecia es el país de donde sale Europa».