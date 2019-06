Real Orquesta Sinfónica de Sevilla La huelga de los músicos eclipsa la presentación de la nueva temporada de la Sinfónica de Sevilla Junta y Ayuntamiento hicieron un llamamiento al comité de empresa abrir una «nueva etapa» que deje atrás a los conflictos

Jesús Morillo Sevilla Actualizado: 25/06/2019 16:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La huelga que están realizando estas semanas los músicos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), que puede obligar a la suspensión de los dos últimos conciertos de abono de la temporada, eclipsó este martes la presentación de la próxima temporada, la trigésima de la formación orquestal.

Las cuestiones relacionadas con los catorce programas de abono de la ROSS para la próxima temporada, denominada «Genios», quedaron en un segundo plano ante el estado de las negociaciones con el comité de empresa, que ya han tenido como resultado la suspensión de los conciertos de la pasada semana, la misma suerte que pueden correr los de este jueves y viernes.

Los responsables públicos que se sientan en el consejo de administración, la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo; y el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, así como el director artístico de la ROSS, John Axelrod, dedicaron más tiempo a sus intervenciones a abordar la conflictiva situación de la orquesta.

Todo ello, pese a que las administraciones han realizado aportaciones extraordinarias -1,14 millones la Junta y 290.000 euros el Ayuntamiento- para sacar a la Sinfónica de la situación de causa de disolución en la que había entrado por sexta vez, reconociendo, además, la Consejería de Cultura la «deuda histórica» que generó en la orquesta cuando redujo en un millón de euros anuales sus aportaciones entre 2012 y 2016.

«Estoy sorprendida», señaló la consejera sobre la convocatoria de huelga, por cuanto «llevo cinco meses en el cargo y nos hemos partido la boca por el problema de nuestras orquestas y hemos buscado el dinero hasta debajo de las piedras».

Estos gestos, sin embargo, han sido insuficientes para el comité de empresa de la ROSS, que reclama a las administraciones un calendario en el que se contemple la recuperación de sus salarios, congelados desde 2009, la reposición de las doce plazas vacantes y la negociación del convenio colectivo.

Las administraciones, en cambio, consideran que lo primero, tras haber enjugado el déficit de la ROSS, es designar un nuevo gerente. «Lo más urgente era eliminar la causa de disolución y en paralelo tener a una persona con funciones gerenciales de forma inmediata. Queremos contar con un gerente como muy tarde a la vuelta de vacaciones», indicó Muñoz.

Ese nuevo gerente sería quien abordara las cuestiones relativas a los derechos laborales de los trabajadores de la ROSS y la negociación del convenio colectivo, pero también, como señaló el delegado de Cultura, «asumir el reto de captar nuevos públicos».

Posturas encontradas

Estas son las posturas encontradas en las que se encuentran el consejo de administración de la ROSS y el comité de empresa, que a pesar de todo no han roto el contacto ni las negociaciones, aunque parece muy complicado que se pueda dar un acuerdo en las próximas horas que evite la suspensión del último programa de abono.

Por ello, tanto Junta como Ayuntamiento exhortaron a los músicos a «mirar al futuro» e iniciar una «nueva etapa» que permita dejar atrás la conflictividad laboral. «Respeto profundamente la huelga, pero no acabo de entenderla», señaló Del Pozo, quien insistió en su «voluntad de acuerdo» con el comité.

Por su parte, Muñoz resumió el deseo de las administraciones en abrir esa «nueva etapa» marcada, de entrada, por la «estabilidad presupuestaria», en la que la ROSS «sea noticia por las cuestiones artísticas que tengan que ver con sus conciertos» y en la que «se pase página a esa relación con el Teatro de la Maestranza», cargada de tensión en los últimos años.

Axelrod también quiso hacer un llamamiento a los músicos para que toquen este jueves y viernes, porque aunque «no estoy en contra de la huelga, no es el momento correcto», dijo no solo porque las administraciones acaban de realizar aportaciones extraordinarias, sino también porque es un momento en que se presenta la nueva temporada y se renuevan los abonos. «Sean razonables. Haz la música y no la guerra», añadió.

Marcha de Axelrod

La cita de este martes también estaba marcada por la marcha de Axelrod, que dejará en noviembre la dirección artística de la Sinfónica, aunque su presencia se dejará notar en el podio en ocho de los catorce programas de abono que ha presentado para la próxima temporada.

Por ello, el director estadounidense tuvo también palabras para los responsables públicos, quienes confían en que pueda seguir vinculado con Sevilla en proyectos concretos en el futuro. Así, animó a los políticos a que definan de una vez cuestiones que históricamente han lastrado a la Sinfónica, como, por ejemplo, «qué clase de orquesta quieren», si municipal o de primera clase mundial.

Al respecto, señalo que para lograr lo segundo, las administraciones deben aumentar el presupuesto de la orquesta, ya que la mayoría de las aportaciones públicas van va pagar el sueldo de los músicos, quedando solo la recaudación de los conciertos para cuestiones tan importantes como la contratación de solistas y directores, el alquiler de partituras, la promoción...

Por ello, considera fundamental para lograr una orquesta de «clase mundial» «no solo un gerente, sino la creación de un departamento de marketing y publicidad. Solo un incremento en marketing y promoción permitirá llenar los conciertos, por mucho Mozart y Beethoven que programe. El problema no es la programación, no la falta de promoción», aseguró Axelrod.

Nueva temporada

El estadounidense ha preparado una temporada 2019/2020 con catorce programas de abono que ponen el acento en compositores del Romanticismo y Post-romanticismo, con la presencia de Richard Wagner y Gustav Mahler (en ambos casos una selección de piezas), Chaikóvski, con la sinfonías y conciertos para piano; Chopin y Liszt; repertorio francés e italiano, con presencia de Debussy, Ravel, Rossini y Verdi, entre otros.

Entre los solistas, destaca la presencia del sevillano Juan Pérez Floristán, aunque muchos de los programas contarán como solistas con los propios músicos de la ROSS, algo que Axelrod justificó en la necesidad que le trasladaron las administraciones de «minimizar los costes de producción y artísticos».

La próxima temporada confirma, además, el éxito obtenido por el ciclo de cámara que patrocina ELI y que tiene lugar los domingos por la mañana en el Espacio Turina. Serán de nuevo diez programas, aunque con tres más extraordinarias centrados en los cuartetos de Beethoven, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento.