Jorge Riquelme: «Ahora la gente pide un sonido más latino urbano» El cantante sevillano acaba de lanzar a través de las redes sociales su tercer sencillo: «Si te atreves»

Jorge Riquelme, sevillano (de Gelves) de 24 años, acaba de lanzar a través de las redes sociales su tercer tema «Si te atreves» en el que vuelve a cantar al amor con ritmos veraniegos. A este joven profesor de natación le gusta cantar siempre que pueda, incluso nadando «aunque es un poco complicado» (bromea).

¿Es fácil para un joven comenzar en el mundo de la músca sin entrar en un talent show?

Desde muy pequeño siempre me ha gustado la música y siempre hemos escuchado mucha música en casa y en mi entorno, pero cantando de una manera más profesional llevo unos tres años. No es fácil, es un mundo muy complicado donde hay muchos artistas con mucho nivel y mucho talento. Pero estoy trabajando mucho y aprendiendo todos los días cosas nuevas y con la ilusión y las ganas de hacerme un pequeño hueco en este maravilloso mundo.

¿Dónde aprendió a cantar?

He cantado siempre en casa y en la intimidad, ya que me daba un poco de vergüenza cantar en público. Pero poco a poco he ido formándome y aprendiendo muchas cosas, gracias también a mi profesora de canto: Sandra de la Rosa.

El cantante sevillano en el estudio - ABC

¿Qué temas prefiere para sus canciones?

Le suelo cantar generalmente al amor y al desamor

¿Por qué «Si te atreves» (el nuevo tema) ahora?

Bueno porque es un tema muy fresquito, muy veraniego, muy de esta época y con un sonido actual, un sonido latino urbano que es lo que más está pidiendo la gente y siempre hay que ir por el camino de la actualidad.

¿Por qué ahora con Relik Musik?

Estoy muy contento porque es una compañía que ha querido apostar por mí y por este sonido más actual. Son cosas que hay que valorar.

Portada del nuevo sencillo - ABC

Y colaboraciones con Alejandro González o Jorge Rubio...

Alejandro González ha sido el compositor de mis últimos temas. Y Borja Rubio es el que me ha compuesto este nuevo sencillo titulado «Si te atreves». Es un gran artista que lleva muchos años y que ha colaborado con grandes artistas como Kiko Rivera o Sergio Contreras.

El mar muy presente en tus vídeos...

Sí. La verdad es que me gusta mucho la playa y la naturaleza y con este tipo de temas y en esta época del año es lo que más le gusta ver a la gente.

¿Dónde se ha grabado el videoclip?

Lo grabamos en distintas localizaciones de la provincia de Cádiz. La modelo ha hecho un papel importante en la historia.

¿En qué se diferencia «Si te atreves» de los temas anteriores

Es un tema más actual, un sonido diferente al que yo venía haciendo, un sonido más latino urbano que es lo que más se está escuchando ahora y lo que pide la gente y siempre hay que ir por el camino de la actualidad.

¿Sigue inspirándose en el flamenco?

El flamenco es un género que respeto mucho. Ha formado parte en algunas pinceladas de mis temas, pero quizás me identifico más en un género más pop.

Luis Fonsi, pop, latino, reguetón... ¿A qué cantantes admiras?

Me gustan muchos artistas y escucho muchos estilos de músicas. Me gusta Luis Fosni, David Bisbal, Pastora Soler, India Martínez, me gustan muchos.

Cómo fue la experiencia de sus temas anteriores «Nadando a la deriva» o «Sobran los motivos»

Ha sido una experiencia muy bonita en la que he aprendido muchas cosas. Son canciones que les ha gustado mucho a la gente y le tengo que dar gracias a todas las personas que me apoyan día a día que cada vez son más.

¿Cuáles son sus proyectos para los próximos meses?

Estamos con la promoción de este nuevo sencillo y cerrando fechas de bolos, y a partir de septiembre tenemos intención de ir por toda España.

¿Le gustaría componer sus canciones?

No he compuesto ninguna, pero no lo descarto ni mucho menos. Considero que es una faceta de la música un poco complicada, pero estoy cogiendo ideas y aprendiendo muchas cosas para poder crear.

¿Cómo utiliza las redes sociales?

Los fans y las personas que me siguen son muy importantes, ya que gracias a ellos puedo hacer lo que me gusta y hay que cuidarlos y tratarlos lo mejor posible

Como dice una de las canciones que te gusta interpretar «¿Nunca te das por vencido?»

Yo creo que en esta vida nunca hay que darse por vencido y hay que perseguir los sueños que uno tiene, porque con constancia, trabajo y esfuerzo se pueden conseguir muchas cosas. Y la esperanza es lo último que se pierde.